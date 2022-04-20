В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID в России

Новых вариантов коронавируса в России зафиксировано не было, штамм омикрон продолжает доминировать в стране, на подвид стелс омикрон приходится около 80% случаев COVID-19, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление Камиля Хафизова, руководителя научной группы по разработке новых методов диагностики на основе технологий секвенирования Центрального научно-исследовательского института вирусологии.

«В последние недели мы не зафиксировали появления новых вариантов вируса. В частности, не были обнаружены сублинии омикрона BA.4, BA.5, а также рекомбинантные штаммы XE, XD и другие», - сказал Хафизов.

Он уточнил, что сегодня в России доминирует штамм омикрон, двумя его основными подлиниями являются VA.1 и VA.2 (стелс - омикрон), при этом доля этой разновидности к концу марта достигла 80% и после этого существенно не меняется.

В то же время, по словам Хафизова, не исключено, что оригинальная версия омикрона - VA.1 вообще исчезнет. Однако, учитывая довольно сильную разницу в геномах вариантов VA.1 и VA.2, можно предположить, что иммунитет после заражения одним вариантом будет несколько хуже поддаваться заражению от второго.

Такая особенность может поддерживать сохранение обоих вариантов в популяции в течение достаточного времени, пока не появится какой-нибудь радикально новый штамм, или большинство людей не приобретет иммунитет к первому и второму вариантам вируса, пояснил специалист.