В Южной Осетии заявили о верности союзу с Россией на «генетическом уровне»

Россия является главным союзником Южной Осетии, внешняя политика Цхинвали всегда будет пророссийской, заявил кандидат в президенты Южной Осетии, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев в интервью РИА Новости накануне второго тура президентских выборов в республике.

По результатам первого тура Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5 процента.

«В этом вопросе смена главы государства не играет никакой роли. Верность союзническому долгу с Россией заложена у нас на генетическом уровне», - сказал он.

По словам Гаглоева, часть разделенного народа проживает в России, в том числе иммигранты непосредственно из Южной Осетии. Он сообщил, что абсолютное большинство жителей Южной Осетии имеют российское гражданство с 1990-х годов.

«Мы связаны с Россией исторически и духовно. Мы помним август 2008 года, мы помним поддержку на протяжении всех этих лет. Поэтому отношения могут быть только союзническими и доверительными», — сказал Гаглоев.

Москва признала независимость Южной Осетии (а вместе с ней и Абхазии, еще одной бывшей грузинской автономии) 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, которая стремилась вернуть ее под власть Тбилиси.