Вице-мэр Ефимов: более 20 компаний в Москве заморозили ставку аренды для участков

Инвесторы в Москве за первый месяц действия новой антикризисной меры поддержки заложили фундамент для экономии почти 550 млн рублей на аренде городских участков. Такой возможностью воспользовалась 21 компания, рассказал вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ежегодное повышение арендной платы (или прогрессирующая шкала) действует в Москве для инвесторов, которые арендуют участки без торгов. Это сделано для стимулирования застройщиков не задерживать сроки строительства объектов.

«Месяц назад город совместно с предпринимателями проработал набор мер поддержки столичного бизнеса. Благодаря одной из принятых мер – заморозке на предстоящий год утвержденной ставки аренды за землю в рамках прогрессирующей шкалы – инвесторы смогут существенно экономить при аренде городских территорий и, как следствие, снизить себестоимость своих проектов. Такой возможностью уже воспользовалась 21 компания, сумма их экономии составит 549 миллионов рублей», – пояснил вице-мэр.

Получить поддержку арендаторы могут, если направят обращение в департамент городского имущества Москвы.

«Общая площадь участков, арендаторы которых уже получили экономическую поддержку, составляет 53,5 гектара, городские объекты находятся в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном и Южном административных округах», – добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.