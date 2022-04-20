Вице-мэр Ефимов: страны ЕАЭС инвестировали в Москву 2,8 млрд долл. за 5 лет

Объем инвестиций стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в экономику Москвы вырос в 2,6 раз за пять лет. Всего на данный момент накоплено почти 3 млрд долларов вложений. Чаще всего инвесторы вкладываются в торговлю, промышленность, высокие технологии и недвижимость, а также в финансовые и страховые компании.

«По последним данным Центрального банка России, накопленный объем инвестиций из стран Евразийского экономического союза в экономику Москвы составил 2,8 миллиарда долларов. Из них 1,6 миллиарда долларов, почти 60%, вложили инвесторы из Республики Казахстан, 820 миллионов долларов — из Республики Беларусь, 242 миллиона долларов — из Армении, 60 миллионов долларов — из Киргизии. За пять лет накопленный объем вложений стран ЕАЭС в экономику столицы России вырос в 2,6 раза. Такому росту способствуют кооперация между странами союза, а также благоприятные условия для реализации проектов именно в Москве. Это преференции и льготы для строительной отрасли, богатая и развития инфраструктура для открытия и ведения бизнеса», – сообщил вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего вложений в экономику столицы с октября 2020-го по сентябрь 2021 года сделала Республика Беларусь. С их стороны объем прямых иностранных инвестиций вырос на 60%. Вложения киргизского бизнеса в Москву увеличились на 16%, армянского – на 9,6%, казахстанского – на 5,1%.

«Страны ЕАЭС остаются важными экономическими партнерами Москвы. Оборот внешней торговли города с ними в прошлом году составил 24,96 миллиарда долларов. Это на 41,2% больше, чем в 2020-м. Так, экспорт Москвы в страны ЕАЭС увеличился на 49% и достиг 16,75 миллиарда долларов. Объем импорта столицы России из Армении, Киргизии, Беларуси и Казахстана вырос за год на 27,7%: в 2021 году он составлял 8,21 миллиарда долларов», – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Экспорт Москвы в Республику Беларусь в 2021 году вырос на 61,4% по сравнению с 2020 годом и достиг 11,5 млрд долларов. Больше всего столица нарастила поставки жидкостных насосов и частей двигателей внутреннего сгорания. Сама Москва импортирует белорусские молочные продукты, например, сыры и творог, сливочное масло, кисломолочные продукты.

Объем закупок Казахстана у столичных предпринимателей в 2021 года вырос на 25,9% по сравнению с годом ранее и достиг 3,85 млрд долларов. Востребованными являются: запорная арматура, фильтровальное оборудование, электронагревательные устройства, а также низковольтная распределительная аппаратура. Импорт же из Республики Казахстан увеличился на 41,1%. Среди популярных поставок в Москву – листовой прокат и смешанные удобрения.

Экспорт продукции в Армению в 2021 году вырос на четверть по сравнению с 2020 годом и достиг 983 млн долларов. Наибольшим спросом пользуются средства для волос и расфасованные лекарства московского производства. Объем импорта увеличился почти на 16% и составил 391 миллион долларов. В частности, столица закупала в Армении одежду.