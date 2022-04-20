Вице-мэр Ефимов: в первом квартале ИП в Москве стало на 15% больше

Количество лиц, зарегистрировавшихся в качестве индивидуальных предпринимателей в Москве, выросло на 15% за первый квартал 2022 года. ИП становятся как бывшие владельцы юридических лиц, так и наемные сотрудники, которые поняли, что хотят начать самостоятельный бизнес. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За январь – март 2022 года в Москве, по данным Единого госреестра ИП, было зарегистрировано 21,4 тысячи новых ИП, что на 15% больше, чем за первый квартал 2021 года, и почти на 30% – чем за тот же период 2020 года. Общее количество индивидуальных предпринимателей на 1 апреля 2022 года выросло до 376,8 тысячи – это на 14,4% больше, чем годом ранее, и на 4,6% выше показателя апреля 2020 года», – сообщил Ефимов.

Стало появляться не только больше новых предпринимателей, но и начало снижаться количество закрывшихся ИП. Так, в первом квартале 2022 года число индивидуальных предпринимателей сократилось на 11,2 тысяч, при этом 92% из них приняли это решение самостоятельно. В аналогичном периоде прошлого года прекративших деятельность бизнесменов было втрое больше – почти 34 тысячи человек.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений Кирилла Пуртова, среднесписочная численность работников у столичных ИП превысила 125,7 тысячи человек на 10 апреля 2022 года. Это означает рост на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Помимо ИП в сфере малого и среднего предпринимательства работают около 500 тыс. человек.

«Для ИП предусмотрен комплекс антикризисных мер, принятых федеральными властями и правительством Москвы, в том числе кредиты по льготной ставке, субсидии за использование отечественной системы быстрых платежей, гранты предприятиям общественного питания, финансовая поддержка молодых предпринимателей на развитие бизнеса, отсрочки по арендной плате и налогам, снижение административных штрафов и другое», – пояснил Пуртов.

Доля индивидуальных предпринимателей в столице составляет 45,5% от МСП, тогда как годом ранее она была менее 42%. Частные предприниматели работают в сфере торговли, общественного питания, строительства и ремонта, бытовых услуг, операций с недвижимостью. Поэтому в непростых экономических условиях их особенно важно поддержать, считают в правительстве.