ВТБ произвел выплату купона по субординированным долларовым еврооблигациям на $52 млн в рублях

ВТБ выплатил купон по субординированным долларовым евробондам в рублях.

Банк воспользовался механизмом, введенный Владимиром Путиным. Указ президента позволяет переводить платежи инвесторам из государств, объявивших санкции против России, на специальные счета типа «С».

Сообщается, что ВТБ осуществил выплату процентов по еврооблигациям. Платеж на общую сумму свыше $52 млн был произведен 15 апреля в рублях по курсу Центробанка, уточнил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Выплаты были произведены по купону субординированного долга T2, то есть это не "вечный", а срочный долг в долларах США. Это один из четырех наших выпусков еврооблигаций, сделанных до 2014 года: три из них были сделаны в долларах и один в швейцарских франках. Их выпуск осуществлялся зарубежными эмитентами, которые находятся либо в Люксембурге, либо в Ирландии», — рассказал Пьянов.

Он отметил, что ВТБ как банк, попавший под блокирующие санкции, оказался полностью отрезан от зарубежной платежной инфраструктуры в долларах и не может осуществлять платежи в иностранной валюте по независящим от него причинам. «Более того, есть запрет на осуществление прямого валютного платежа по 95-му указу президента. Таким образом, мы не могли произвести выплаты в валюте. Поэтому мы своевременно обратились в Центральный банк и получили ответ, позволяющий нам реализовать следующую схему выплаты», — пояснил член правления финансовой организации.

«Наши контрагенты из недружественных стран получили этот платеж заблокированным. По логике указа президента, они должны обратиться к своим государствам за разблокировкой активов Российской Федерации, если эти государства разблокируют данные средства, то тогда они могут претендовать на получение купонной выплаты», — заявил Пьянов.

Он добавил, ВТБ планирует использовать механизм выплаты в рублях по валютному долгу и в дальнейшем. Следующие выплаты по еврооблигациям банк должен будет произвести в июне.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Министерство финансов РФ сообщило о перечислении денежных средств в «Национальный расчетный депозитарий» для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям. Сумма выкупа составила $649,2 млн. Конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем Россия получит доступ к замороженным валютным счетам, сообщается на сайте Минфина.