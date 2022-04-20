Захарова: Лондон отвернулся от своих сограждан, задержанных в Донбассе

В Лондоне отвернулись от своих сограждан, задержанных на Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Интервью представителя российского внешнеполитического ведомства цитирует РИА "Новости".

«С беспрецедентной легкостью они бросают граждан своей страны, которых там захватывают, находят - я имею в виду подданных Украины и Великобритании», - заявила Захарова. По ее словам, в Лондоне «буквально за секунду отвернулись от своих, сказали, что это их личное дело».

Ранее Минобороны России сообщало, что Киев привлек в общей сложности около семи тысяч наемников из 63 стран. В частности, по данным ведомства, на территории мариупольского завода «Азовсталь» в составе украинской группировки находится до 400 наемников.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что иностранные наемники не являются добровольцами, и, соответственно не подпадают под действие Женевской конвенции о военнопленных.

