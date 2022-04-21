Индексы на распутье: Dow – вверх, Nasdaq – вниз, S&P – на месте

Во время сезона отчетности то, куда завтра направится рынок, порой можно узнать сразу после закрытия основной сессии. Во вторник после публикации результатов Netflix постмаркет ясно показал, что ждет Nasdaq в среду. После известий о первом за более чем 10 лет снижении числа подписчиков Netflix обрушились акции не только у нее, но и вообще у всех компаний, занимающихся потоковым вещанием. Заодно пошли вниз и некоторые другие технологические бумаги.

В моменте падение котировок Netflix превышало 39%, но в итоге среда была закрыта снижением на 35,12%. В результате компания пока показывает худший результат с начала года в составе S&P 500, потеряв 62,45%. Параллельно сразу 10 аналитиков с Уолл-стрит понизили ее оценки.

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«Безусловно, этого достаточно, чтобы заставить весь Nasdaq истекать кровью, в то время как индексы стоимости остаются на плаву, — говорил Bloomberg главный инвестиционный директор AlphaTrAI Макс Гохман. По его словам, это еще один "всадник апокалипсиса для потребительских технологий".

Так что за Netflix, как и во вторник вечером, потянулись другие стриминговые компании: акции Paramount потеряли 8,6%, Roku — 6,2%, Warner Bros. Discovery — 6%, Disney – 5,6%. И естественно, пошли вниз прочие технологические акции: Match Group упала на 9,9%, PayPal – на 8,5%, Tesla – на 5%, Amazon – более чем на 2%.

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В другой части рынка была прекрасная погода. Акции Procter & Gamble выросли на 2,7% после более высоких, чем ожидалось, результатов квартала. Это помогло прибавить Dow Jones Industrial Average. Поспособствовал подъему индекса и рост на 7,1% другого его компонента – акций IBM. В S&P 500 та же IBM помогла смягчить удар от падения Netflix, Match, Paramount и PayPal.

Динамика индексов соответствовала весу в них распродаваемых технологических акций. В этом году так бывает нередко, но на этот раз отличия были особенно заметны. Dow Jones Industrial Average по итогам дня прибавил 0,71%, Nasdaq Composite упал на 1,22%, а S&P 500 почти не сдвинулся с места, потеряв лишь 0,06%.

«Это по-прежнему довольно раздвоенный рынок, - говорил CNBC управляющий директор Aspiriant Дейв Гречек. – Некоторые из компаний с защитными акциями стоимости, получают хорошую прибыль. Обратная сторона в том, что часть технологических имен, акций роста, будет испытывать трудности».

Как яркого представителя последних, в среду особенно активно распродавали акции Tesla. На рынке даже не стали ждать результатов квартала, которые компания должна была опубликовать после окончания основной сессии. Хотя спешить не стоило – явным аналогом Netflix производитель электромобилей все-таки не является, а сезон отчетности пока идет не так плохо. По данным FactSet, из примерно 12% компаний S&P 500, отчитавшихся о доходах за первый квартал, 80% превзошли ожидания аналитиков.

И практически сразу после закрытия основных торгов ситуация с акциями Tesla развернулась на 180 градусов – на постмаркете они взлетели более чем на 6%. Компания заметно превзошла ожидания по выручке и прибыли, показав к тому же рекордную маржу. Выручка от продаж автомобилей достигла $16,86 млрд – на 87% больше аналогичного периода прошлого года. Возможно, в четверг это и не сможет полностью перекрыть разрушения, нанесенные рынку отчетностью Netflix, но поддержать Nasdaq вполне способно.

Другое дело, что опасения резкого подъема ставок ФРС и последующей рецессии или стагфляции с рынка никуда не ушли, а это плохая обстановка для подобных акций. О борьбе с инфляцией в один голос говорят уже и «голуби» из ФРС, полагая, впрочем, что способны осуществить «мягкую посадку» (не загнать экономику в рецессию). Так, в среду президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что для этого поддержит повышение ставки до 2,5% к концу года.

Но публикация «Beige Book» Федрезерва навела инвесторов на пессимистические размышления. Она показала, что с февраля по начало апреля экономика росла умеренными темпами, а бизнес сообщал о проблемах высокой инфляцией и нехваткой рабочей силы. «Отчет ФРС показывает, что достижение ‘мягкой посадки’ практически невозможно, если пытаться обуздать инфляцию повышением ставок в таких масштабах,— цитирует Reuters аналитиков Deutsche Bank. – Вдобавок ко всему, практически во всех предыдущих циклах повышения ставок инфляция на старте находилась на гораздо более низких уровнях, чем сейчас».