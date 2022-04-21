Аналог импортных навигационных систем создали в ОЭЗ Москвы

Компания «Лаборатория Микроприборов» разработала аналог импортных навигационных систем. В год предприятие сможет выпускать сотни таких модулей. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Компания «Лаборатория Микроприборов» из ОЭЗ Москвы обновила линейку навигационных систем и представила новую разработку – универсальный инерциальный модуль. Компания за один год может выпускать сотни таких модулей. Они дешевле по сравнению с зарубежными аналогами на 30-40% и применимы в самых разных приборах для управления, навигации и связи, например, в беспилотной авиации и автомобильном транспорте», – пояснил Овчинский.

Компания производит модули, позволяющие более точно анализировать окружающее пространство, вычислять координаты и прокладывать максимально верный курс. Такие технологии необходимы при поиске пропавших сигналов спутников или в настройке корректной работы беспилотного транспорта, спутниковых антенн и даже в геодезии. Система измеряет и выдает значения угловой скорости, ускорения и магнитного поля по трем осям, а также имеет встроенный датчик абсолютного давления.

Обновленная версия модуля не имеет корпуса, за счет чего более эргономична, занимает меньше места без потери функциональности.

«Компания «Лаборатория Микроприборов» с 2016 года располагается на площадке МИЭТ столичной особой экономической зоны, где входит в состав кластера микроэлектроники. Предприятие выпускает порядка 2 тысяч единиц высокотехнологичной микромеханики в год, в том числе благодаря преференциям и условиям, созданным в ОЭЗ. В арсенале не только инерциальные модули, но и гироскопы, и датчики удара и вращения, и другие инновационные продукты», - отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.