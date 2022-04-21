«Балтику» у Carlsberg может купить компания AB InBev Efes

Издание «Коммерсантъ» выяснило, кто готовится приобрести пивоваренную компанию «Балтика», пока что принадлежащую группе Carlsberg.

Датский концерн в марте принял решение о прекращении деятельности в России; при этом сообщалось, что все заводы «Балтики», которая является 100%-м дочерним предприятием Carlsberg, продолжат функционировать в обычном режиме.

Сообщается, что российский бизнес датского холдинга может купить турецко-бельгийская компания AB InBev Efes, которая управляет 11 заводами в России и производит, в частности, пиво под брендами «Клинское», «Белый медведь» и «Сибирская корона».

Ранее стало известно, что возможность приобретения российских активов Carlsberg Group рассматривает производитель газированных напитков «Черноголовка». Как сообщило датское издание Berlingske со ссылкой на источники, также активами датского концерна в РФ интересуется израильская CBC Group, компания которой владеет лицензией на продажу пива Carlsberg и Tuborg в Израиле.

«Балтика» является второй по величине пивоваренной компанией в России с долей рынка 27,3%. В прошлом году она перечислила свыше 60 млрд рублей налогов в бюджеты регионов своего присутствия. Инвестиции «Балтики» в 2021-м выросли на 30%, составив 3,7 млрд рублей.

AB InBev Efes занимает 30% рынка в РФ, пишет издание. По словам старшего юриста антимонопольной практики Vegas Lex Анастасии Каюковой, если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установит, что у объединенной структуры при такой доле рынка не будет рыночной власти, сделка будет скорее всего одобрена.

Отмечается, что в Carlsberg не стали комментировать информацию. В AB InBev Efes заявили, что «не комментируют слухи».

Ранее «Эксперт» писал о том, что компания «Айседора» (Свердловская область) запустит в г. Сысерти завод по производству безалкогольных напитков. Предприятие площадью 18 тыс. кв. м будет выпускать более 60 млн литров продукции в год: соки, нектары, питьевую воду, квас, витаминизированную воду для спортсменов и спортивные напитки, а также лимонад и газированную воду. При выборе места строительства завода был проведен мониторинг и определена лучшая вода, которая отвечает даже стандартам детской воды. Объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей.