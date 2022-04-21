Экспертный Совет VI Премии ECO BEST вновь объявит лучшие экологические инициативы

Победители более чем в тридцати номинациях будут определены при экспертной поддержке представителей комитета по экологии РОО «Содействие», Национального органического союза, Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», Минэкономразвития России, НИУ «МЭИ», ФГБУ «ВНИИ Экология» и других государственных и общественных организаций.

В этом году Оргкомитет получил уже более ста заявок на участие в Премии. Среди основных номинаций, за победу в которых будут бороться соискатели: «Проект года», «Открытие года», «Продукт года», «За вклад в развитие экологической культуры», «За вклад в устойчивое развитие России», «Экологическая инициатива года», «Лучший волонтерский проект», «Лучший образовательный проект в области экологии».

Ежегодно мероприятия Премии становятся центром притяжения инициатив и проектов, которые помогают минимизировать экологический след, содействуют решению глобальных проблем и вносят значимый вклад в популяризацию осознанного потребления. Участие и победа в конкурсе ECO BEST уже стали знаком качества и доверия как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны потребителей.

«Экономический кризис заставляет предприятия экономить на внедрении механизмов, позволяющих соблюдать экологические нормы, но несмотря на это многие компании продолжают содействовать решению насущных проблем, прибегая к более доступным, но не менее действенным мерам. Премия призвана поддержать данные инициативы, помогающие избежать усугубления влияния человека на природу, привлечь и объединить вокруг решения экологических проблем еще большее количество людей», – комментирует новые тренды проекта Директор Премии ECO BEST Елена Хомутова.

В числе победителей прошлых лет: АО «Альфа-Банк», Coca-Cola в России, Международная логистическая компания «СДЭК», компания Ecolean, Леруа Мерлен, золотодобывающая компания «Полюс», ПАО «МТС», АО «СУЭК», Сеть магазинов Fix Price, АО «МХК «ЕвроХим», МИА «Россия сегодня», Essity, компания «Свеза», Национальный исследовательский Томский государственный университет другие российские и международные компании.

Прием заявок на участие продлится до конца мая. Итоговое мероприятие состоится 18 июня 2022 года в Москве.

Подробная информация – на официальном сайте Премии ecobest.pro