Французы и «евросоюзовцы» сошлись в споре

Дебаты между кандидатами в президенты во Франции перед вторым туром выборов оказались идеологическим спором, который ярко показал разницу между право-центристским либеральным глобализмом и просто правой повесткой. Победит, скорее всего, первый, но не просто сам по себе, а за счет довольно парадоксального союза с левыми. Эммануэль Макрон собирается победить Мари Ле Пен с помощью занявшего третье место в первом туре левого политика Жана-Люка Меланшона, правда, это пока сюрприз.

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Мари Ле Пен говорила об обеспечении лучшей жизни для народа и о стране как таковой, а Эммануэль Макрон больше все-таки делал упор на интересы Евросоюза и союза Франции и Германии как локомотива для развития этой замечательной страны — «Евросоюз». В программной речи о событиях на Украине Макрон подчеркивал, что затронутым кризисом пандемии и противостояния на Украине отраслям экономики будет предложен путь поиска новых поставщиков и новых рынков сбыта. Именно с этой целью он вступил в контакт со своими американскими, европейскими и ближневосточными коллегами.

Для Эммануэля Макрона данные события не только кризис, но они являются сигналом о смене эпохи. Поэтому, Франция в еще большей степени увеличит объем капиталовложений в оборону. И «как и на протяжении всех последних месяцев, в этих испытаниях наша Европа демонстрирует замечательное единение. Отныне ей приходится принять тот факт, что за мир, свободу, демократию надо платить определенную цену. Она должна увеличить объем инвестиций, чтобы в меньшей степени зависеть от других континентов и иметь возможность принимать самостоятельные решения. Другими словами, — стать более независимой, более суверенной державой. Прежде всего — экономической державой» (Эммануэль Макрон). Вот в этом постулате «Мы говорим — Франция , подразумеваем Евросоюз» и лежит генеральное различие между двумя кандидатами.

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Так, Мари Ле Пен во время дебатов еще раз подчеркнула, что она не желает выхода из Евросоюза, но желает его модифицировать и создать на его основе «Европейский Альянс наций» — товары и рабочая сила смогут, также как и в видении Эммануэля Макрона, свободно циркулировать в пределах этого альянса, но приоритет всегда будет отдан, по мнению Мари Ле Пен, национальным интересам. Сейчас участились ситуации, когда работу во Франции находят болгары , румыны, венгры, испанцы, англичане , а коренные французы в это время стоят на бирже труда. Кстати, еще сильный укор во время дебатов в сторону Макрона от Мари Ле Пен тот, что бедность и безработица возросли во время его правления, а реальная энергетическая и оборонная безопасность — снизились, несмотря на упомянутые вложения в них.

Сильный аргумент Мари Ле Пен по поводу видения международной политики был в том, что не существует такой державы как Евросоюз и такой нации «евросоюзец» также нет и быть не может, как нет и быть не может общей оборонобезопасности и всеобщей экономической модернизации с локомотивами «Франция-Германия», это миф.

Под сомнение кандидат от патриотов Мари Ле ПЕН поставила и тезис технократа Эммануэля Макрона о том, что « мы не можем более зависеть от других и, в частности, от российского газа для того, чтобы пользоваться транспортом, получать тепло, для того, чтобы работали наши заводы. Мною (Эммануэль Макрон) было принято решение развивать во Франции возобновляемые источники энергии и приступить к сооружению новых ядерных реакторов, я буду ратовать за стратегию энергетической независимости в масштабах ЕС». Мари Ле Пен и раньше говорила на такие постулаты — нереальны: или — или.

Промышленная индустриализация Франции — все Zа, но…

Немного отойдя в сторону от дебатов, поясним, как это видит большая часть французов сегодня. Чего-то нового по поводу модернизации экономики в программе Эммануэля Макрона нет, считает каждый второй француз. Модернизация экономики в программе Макрона также базируется как у Эрика Земмура, Янника Жадо, Анн Идальго и Мари Ле Пен, Жана-Люка Меланшона на индустриализации Франции и энергетической независимости. Но, в программе оппозиции подробно расписано, как это сделать, а Эммануэль Макрон пока не может показать явных успехов промышленного развития под его руководством. Тем более, такая промышленная политика, за которую ратует Макрон, активно проводилась в годы президенства Саркози-Олланда, и что же?

В результате, за последние двадцать лет промышленная приватизация и рыночная логика перекрыла, как ни парадоксально, ресурсы к внутреннему развитию страны и удовлетворению внутренних потребностей. Это привело к тому, что Франция была встроена в обслуживание интересов мировых корпораций, о чем постоянно говорит оппозиция. Да, экспорт показывал высокие цифры, но на условиях явно не в интересах Франции. И как правильно говорит Эрик Земмур, я хочу увидеть лейбл на товаре «Произведено во Франции», а не как сейчас «Произведено в Европе».

Далее, в дебатах было поднято много конкретных вопросов по развитию предприятий, пенсий, образования, медицины и т.п. Мари Ле Пен прекрасно держалась и имела ответы на многие вопросы и обвинения, в том числе о заимствовании денег в российском банке, о радикализме национальной политики и т.п. Кстати, ведь буквально за несколько дней до первого тура, Эммануэля Макрона официально обвинили в связях с банками Ротшильда и отчасти неправоверными фискальными операциями. Так, что идеальным Макрон в свете общения с банками не предстает, а в радикализме и в глобалистике еще как преуспел. А по поводу Украины — Ле Пен как знала и на обвинения в пророссийской политике предъявила свой еще докризисный пост о пожелании «успешного развития свободной Украине».

Пока сложно сказать, как дебаты отразятся на решение избирателей. Но Ле Пен в них явно не проиграла.

Сейчас, по данным последних замеров, разрыв остается в 10%: Эммануэль Макрон 55 % , Мари Ле Пен — 45% . Но, здесь есть и свой сюрприз.

Кому отойдут голоса Меланшона и Пекресс? Самый главный сюрприз остался за кулисами — Жан-Люк Меланшон (3 место в первом туре — 22%) собирается стать премьер-министром и просит своих избирателей помочь ему это сделать. Заманчиво, между прочим, так как кроме заморских территорий, которые дали Меланшону большое количество голосов и которые точно отойдут Макрону (это плюс 15%), собственно избиратели «непокоренных» (партия Меланшона) во французских регионах сомневались, как голосовать. Но, теперь под премьер-министра скорее они отдадут голоса за Эммануэля Макрона, который, по-видимому, это и пообещал Жану-Люку Меланшону. Головокружительная карьера выходца из народа и, для французов, положительный пример эволюции левого кандидата. В этом случае, еще учитывая и 19% собирающихся прийти, но оставить карточку для голосования белой , то есть незаполненной («белое голосование» — голосование против всех ) и 12 % вообще не собирающихся приходить — выигрыш Макрону обеспечен. За счет чего? Парадоксального сочетания правого центриста Макрона с левым Меланшоном. Но последний сможет сказать, что идет на это, чтобы не прошла правая кандидатура.

Многие после дебатов говорили, что Франция заслуживает лучшего. Сторонники «непокоренных» и партии «Реконкиста», к примеру ожидают «третьего тура» президентских выборов — это парламентские выборы в июне. И Жан-Люк Меланшон действительно намерен стать премьер-министром, получив большинство мест в Национальном собрании в июне. Пока же за неимением «лучшего», счет, по усредненному прогнозу , такой — Эммануэль Макрон 52, Мари Ле Пен — 48%.