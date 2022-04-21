Германия готовится к самому сильному кризису за послевоенный период

Бизнесмены и экономисты утверждают, что эмбарго на российский газ приведет Германию к катастрофе, но многие компании считают, что жизнь без топлива из России неизбежна.

Российский уголь Брюссель уже запретил, нефть может быть следующей. Не исключено, что в конце концов запретят и газ из России. Вся Германия, которая получает 55% газа из России, сейчас обсуждает полный запрет на импорт российских энергоносителей.

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Немцы справедливо опасаются, что одномоментное прекращение поставок российского газа парализует деятельность целых секторов и отраслей первой экономики Европы. По словам генерального директора химического концерна BASF Мартина Брудермюллера, которые приводит Financial Times, запрет российского газа отправит немецкую экономику в «самый сильный кризис после Второй мировой войны».

Многим компаниям, которые сейчас с трудом сводят концы с концами из-за очень дорогих рабочей силы и энергии, без российского газа придется закрываться. В начале апреля канцлер Шольц заявил депутатам бундестага, что зависимость Германии от российских энергоносителей росла и крепла десятилетия и что ее нельзя уничтожить за один день. Тесные отношения в области энергетики между ФРГ и СССР начались в 1970 году, когда было подписано историческое соглашение, по которому немцы расплачивались за советский газ стальными трубами.

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С Олафом Шольцем соглашаются все крупные партии, но эта позиция сейчас находится под сильнейшим давлением из-за спецоперации российских войск на Украине.

Жозеп Боррель утверждает, что после 24 февраля Россия получила от Европы за энергоносители более 35 млрд евро. Президент Евросовета Шарль Мишель сказал в первых числах апреля, что рано или поздно ЕС придется вводить запрет на импорт нефти из России, а может быть, и газа. Тем не менее, немецкие бизнесмены утверждают, что эмбарго будет иметь катастрофические последствия и остановит целые сектора экономики Германии. Немцы настаивают на постепенном решении этой проблемы.

Прогноз главных экономических институтов ФРГ, опубликованный 13 апреля, гласит, что полное эмбарго на российские энергоносители приведет Германию к сильной рецессии, снизит промышленное производство в 2023 году на 2,2% и лишит немцев более 400 тыс. рабочих мест. В 2022-23 годах потери Германии составят 220 млрд евро, что эквивалентно 6,5% ВВП.

Больше всего немцев пугает перспектива оказаться без российского газа. Впрочем, некоторые экономисты считают, что последствия эмбарго сильно преувеличены.

После отказа ЕС оплачивать газ рублями Германия активировала первый из трех этапов плана чрезвычайных действий, который был разработан еще во время нефтяного эмбарго арабских государств полувековой давности.

В случае очень сильного дефицита энергии правительство может национализировать газовую распределительную сеть, чтобы обеспечить газом объекты критической для жизнедеятельности инфраструктуры типа больниц и жилые дома. Будет сокращена подача газа промышленным предприятиям. Сейчас, правда, не ясно, в какой последовательности им будут ограничивать поставки.

Не удивительно, что компании сейчас атакуют чиновников, чтобы доказать, что их продукция очень важна и что их следует отключать в последнюю очередь. Особенно активно в этом вопросе ведут себя химические предприятия, которые утверждают, что немецкая экономика не сможет нормально функционировать без их продукции.

Энергетический и телекоммуникационный регулятор Федеральное сетевое агентство, отвечающее за снабжение населения и промышленности газом, сейчас ведет переговоры с компаниями, чтобы подготовить их к неизбежным отключениям и вероятным закрытиям.

«К сожалению, мы не можем исключить ситуацию, когда придется принимать решения, которые будут иметь ужасные последствия для компаний, рынка труда, цепочек поставок и целых регионов»,- заявил в интервью газете Handelsblatt глава Агентства Клаус Мюллер.

Крупнейшие немецкие компании, включая Thyssenkrupp и BASF, сейчас составляют списки подразделений, которые могут быть закрыты в случае необходимости. Повсеместно слышатся призывы к экономии энергии. Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук призвал немцев в марте «померзнуть ради свободы».

Правительство, конечно, не сидит, сложа руки, и лихорадочно ищет замену российскому газу. Министр экономики Роберт Хабек летал в прошлом месяце в Катар договариваться о долгосрочных поставках сжиженного газа (СПГ). Предполагается арендовать или построить три плавучих платформы для превращения сжиженного газа в обычный мощностью 27 млрд м³ в год. В ближайших планах также строительство СПГ-терминала недалеко от Гамбурга в Брунсбюттеле.

Власти стремятся ускорить развитие возобновляемых источников энергии и увеличить количество ветровых ферм и солнечных парков, чтобы нарастить производство возобновляемой энергии. Не исключено, что будет продлен срок действия угольных электростанций, которые предполагалось полностью закрыть к 2030 году.

Министерство экономики ФРГ недавно отчиталось, что за последние два месяца оно сократило зависимость от российского угля, запрет на покупки которого наступает в августе, с 50 до 25%, нефти – с 35 до 25% и газа – с 55 до 40%. Роберт Хабек планирует полностью отказаться от газа из России к лету 2024 года, а уже в декабре практически полностью избавиться от российской нефти. С министром согласны далеко не все, многие считают, что обретение энергетической независимости затянется на несколько лет.

Некоторые аналитики призывают не впадать в пессимизм. Так, сотрудники аналитического центра DIW считают, что Германия может без проблем заменить российский газ, увеличив импорт трубопроводного газа из Нидерландов и Норвегии и сжиженного через терминалы в Роттердаме, Зебрюгге и Дюнкерке. Кроме этого, немецкой экономике следует энергично экономить энергию.

В DIW доказывают точность и правильность своего прогноза, но в федеральном правительстве с ними не согласны. Большинство чиновников считают, что без российского газа Германии не обойтись и что к отказу от него во избежание катастрофы следует как можно лучше подготовиться.