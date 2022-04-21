Госдума назначила Набиуллину главой ЦБ еще на пять лет

Госдума назначила Эльвиру Набиуллину главой Банка России на третий срок с 24 июня 2022 года. За переназначение действующей главы ЦБ проголосовали 338 депутатов, против выступили 83 члена нижней палаты парламента из фракции КПРФ и партии «Справедливая Россия — За правду». Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Набиуллиной в Госдуму 18 марта — за три месяца до окончания ее пятилетних полномочий.

«Мы сегодня столкнулись с серьезными вызовами. Нам надо назначать лучших, ответственных и эффективных, а уже политические наши разночтения оставить на потом. Преодолеем вызовы — страна будет сильнее. А дальше уже будем разбираться по политике», — цитирует пресс-служба Госдумы спикера Вячеслава Володина.

Кандидатура председателя Банка России вносится президентом в Госдуму и избирается большинством голосов на пять лет. Этот пост можно занимать не более трех сроков подряд. Набиуллина руководит Банком России с 2013 года.

Перед голосованием глава ЦБ выступила в Госдуме с отчетом о деятельности в 2021 году и анализом событий последних месяцев. Она отметила важность борьбы с инфляцией, наращивания производства, развития платежно-расчетной инфраструктуры, поддержки фондового рынка, а также работы над цифровым рублем.

Ранее «Эксперт» писал, что в России уже началась сруктурная перестройка экономики. Все экономические связи, рынки сбыта, география экспорта и импорта, объем и степень локализации производства, распределение рабочей силы, уровень технологичности производственных процессов, — все это должно претерпеть изменения. Налаживание логистики и поиск новых поставщиков тех же пуговиц для швейной промышленности займет не один месяц, заявила Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Она подчеркнула, что скорость изменений может дать только предпринимательская инициатива. Поэтому сейчас надо дать бизнесу максимальные возможности для проявления инициативы.