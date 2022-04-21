И еще один кризис. Теперь — долговой

К целому букету кризисов, развивающихся в мировой экономике, добавляется долговой. Ситуация быстро ухудшается и может превратиться в масштабный кризис развивающихся рынков.
Главы Международного валютного фонда и Всемирного банка заявили в среду, что растущие процентные ставки оказывают на развивающиеся рынки серьезнейшее давление. На фоне борьбы с коронавирусом и резкого роста цен на продовольствие это ведет к масштабным проблемам как для них, так и для их зарубежных кредиторов.
«Наблюдается огромное накопление долга, особенно в беднейших странах, — цитирует AP заявление президента Всемирного банка Дэвида Малпасса на пресс-конференции. — По мере роста процентных ставок, долговое давление на развивающиеся страны усиливается, и нам необходимо срочно искать решения».
Долговой кризис, отметил Малпасс, стал темой обширного обсуждения на встречах Всемирного банка и МВФ на этой неделе — наряду с другими сложными вопросами, такими как Украина, пандемия и замедление мировой экономики. То, что это беспокойство вполне своевременно, сомнений нет: буквально в понедельник Шри-Ланка, прекратившая на прошлой неделе обслуживать свой внешний долг объемом более $50 млрд, обратилась в МВФ за финансовой помощью.
Как сообщает AP, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила в среду, что 60% стран с низким уровнем дохода находятся в долговом кризисе или близки к нему. Страны, которые пытаются расплатиться со своими кредиторами, одновременно должны помогать своим беднейшим гражданам в ситуации перебоев с поставками продовольствия и взлета цен на него.
Долги во всем мире росли на фоне пандемии и раскрученного развитыми странами «печатного станка». Итогом стал рост инфляции — в первую очередь в более бедных государствах. МВФ прогнозирует, что потребительские цены в среднем подскочат в этом году на 8,7% в развивающихся странах против 5,7% в развитых. Скорее всего, эти цифры окажутся заниженными в обоих случаях, но соотношение между ними похоже на правду.
Инфляция в США в марте достигла 8,5%, вернувшись в 1981 год; в других развитых странах также побиты рекорды за несколько десятилетий. В ответ мировые центральные банки начинают повышать процентные ставки, и это увеличит проблемы с обслуживанием задолженности. При этом, по мере роста ставки ФРС, в США пойдут новые инвестиции из бедных стран, толкая вниз их валюты и заставляя платить больше за импортные товары.
Глава МВФ посоветовала центральным банкам действовать осторожно, помня о побочных рисках для уязвимых стран. Вместе с президентом Всемирного банка она в среду призвала к скоординированным глобальным усилиям для решения проблемы. Но это лишь благие пожелания, что и сама она прекрасно понимает.
«Мы видим, что проблема для многих стран усугубляется, а инструменты для решения этой проблемы исчезают, — цитировал ее же накануне Bloomberg. — Проблема долга стучится в дверь все громче и громче.»
Как отметил в своем блоге директор Всемирного банка по макроэкономике, торговле и инвестициям Марчелло Эстеван, до десятка развивающихся стран могут оказаться не в состоянии выполнить платежи по долгам в течение года. Это будет ничто иное, как повторение событий 1980-х и 1990-х годов, считает он, — «самый большой всплеск долговых кризисов в развивающихся странах за поколение».
В то время эти кризисы смогли заметно ударить по мировой экономике и карманам международных кредиторов. Едва ли сейчас будет иначе. Тем более что теперь есть еще и множество других глобальных проблем, способных довести до банкротств и рецессий без всякой помощи дефолтов.