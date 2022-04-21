И еще один кризис. Теперь — долговой

К целому букету кризисов, развивающихся в мировой экономике, добавляется долговой. Ситуация быстро ухудшается и может превратиться в масштабный кризис развивающихся рынков.

Главы Международного валютного фонда и Всемирного банка заявили в среду, что растущие процентные ставки оказывают на развивающиеся рынки серьезнейшее давление. На фоне борьбы с коронавирусом и резкого роста цен на продовольствие это ведет к масштабным проблемам как для них, так и для их зарубежных кредиторов.

«Наблюдается огромное накопление долга, особенно в беднейших странах, — цитирует AP заявление президента Всемирного банка Дэвида Малпасса на пресс-конференции. — По мере роста процентных ставок, долговое давление на развивающиеся страны усиливается, и нам необходимо срочно искать решения».

Долговой кризис, отметил Малпасс, стал темой обширного обсуждения на встречах Всемирного банка и МВФ на этой неделе — наряду с другими сложными вопросами, такими как Украина, пандемия и замедление мировой экономики. То, что это беспокойство вполне своевременно, сомнений нет: буквально в понедельник Шри-Ланка, прекратившая на прошлой неделе обслуживать свой внешний долг объемом более $50 млрд, обратилась в МВФ за финансовой помощью.