Стало известно, на что надеется Италия в плане отказа от российского газа

Министр по делам экологической трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что страна может стать независимой от поставок российского газа через полтора года.

По его словам, Италия по сравнению со всеми другими государствами Европы имеет преимущество в том, что у страны есть пять газопроводов, передаёт РИА Новости.

«Мы укрепляем южный и восточный маршруты, есть договоренность с Алжиром, – рассказалЧинголани. – На следующей неделе и в эти дни мы поедем в другие страны, особенно африканского региона, и мы рассчитываем достичь примерно двух третей того, что нам нужно, в ближайшие недели».

Как уверен министр, этот газ не поступит мгновенно, но в Риме считают, что ко второй половине следующего года Италия действительно сможем прийти к почти полной независимости от российского «голубого топлива». По словам Чинголани, Италия поставила задачу заменить объём поставок газа из России в 29 млрд кубов за счёт новых источников и роста переработки сжиженного газа в регазификаторах.

«У нас в Италии есть три регазификатора. Мы добавим ещё пару, которые будут плавучими, потому что они не должны оставаться навсегда, только на период, который нам потребуется», – резюмировал глава министерства по экологическому переходу.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Кириакос Мицотакис – глава правительства Греции во время посещения терминала СПГ на острове Ревитуса – заявил о необходимости быть готовыми к полному прекращению поставок российского газа.

