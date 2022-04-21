Каковы шансы получить гражданство ЕС для граждан РФ?

Оформление европейского гражданства – мечта многих россиян. Нельзя однозначно сказать, что одна страна лучше другой или предоставляет исключительно лояльные условия. Выбор зависит от ваших финансовых возможностей, целей, профессиональных качеств, в отдельных случаях – корней. Насколько реально получить гражданство ЕС обычным гражданам из РФ - далее в статье.

Суть европейского гражданства

Европейский союз – организация международного уровня, которая объединяет почти 30 государств. Все граждане ЕС имеют два гражданства – первое национальное и европейское. Все страны-участники союза представляют собой стабильно развивающиеся, экономически стабильные государства.

Граждане ЕС имеют право работать, жить, учиться в Евросоюзе без ограничений по странам. Другие преимущества:

Возможность безвизовых поездок по миру. Точный перечень безвизовых стран зависит от государства, которое вы выберете для оформления второго гражданства. В среднем перечень содержит 150-168 пунктов.

Высокий уровень образования. Европейские университеты являются одними из лучших, их дипломы котируются во всем мире. В Бельгии, Франции, Германии и многих других странах ЕС доступны бюджетные отделения.

Отличная медицина. Стоимость медицинского обслуживания и уровень сервиса высокие, хотя во многом зависят от конкретной страны. Лучшие системы здравоохранения сейчас действуют в Италии и Германии.

Лояльные условия для ведения бизнеса. Вы можете рассчитывать на равноправие и 100% поддержку. В ЕС минимальный уровень коррупции, большой потребительский рынок и мало бюрократии.

Хорошее качество жизни, социальные гарантии. В приоритете многих стран ЕС – политика активного социального развития. Граждане могут рассчитывать на безопасность, защищенность, низкий уровень преступности, качественные товары и продукты.

Кому доступно гражданство Евросоюза

Несмотря на кажущуюся сложность оформления гражданства, широкий перечень требований к участникам, варианты получения европейского паспорта есть. Главное внимательно изучить рынок, сравнить предложения – с умом подойти к вопросу. В ряде случаев рекомендовано обращение к посредникам. Грамотные иммиграционные юристы сориентируют по доступным вариантам и подскажут оптимальный для вас.

Базовые требования, предъявляемые всеми странами ЕС:

Отсутствие правонарушений и судимостей. Участники тщательно проверяются.

Финансовая состоятельность. Вам нужно будет подтвердить наличие достаточного резерва средств.

Знание культуры, законов, языка. В большинстве случаев нужно сдавать языковые экзамены, тесты по правовой системе и культуре. Бывает, что по тем же инвестиционным программам участники экзамены не проходят.

Порядок оформления

Точная схема оформления гражданства будет зависеть от условий конкретной страны. Но обычно соискатель сначала делает ВНЖ, потом ПМЖ и оформляет паспорт. По инвестиционным программам процедура будет ускоренной – паспорт можно получить после инвестирования определенной суммы средств в покупку недвижимости и/или развитие экономики страны.

ВНЖ

Статус ВНЖ дает возможность легально проживать в стране в течение года. Документ можно продлевать. Для оформления вида на жительство нужно основание – открытие бизнеса, заключение брака, работа, учеба в ВУЗе. В среднем до подачи заявления на ПМЖ проходит 3-8 лет.

ПМЖ

После проживания в ЕС в течение определенного времени в статусе ВНЖ иностранец может оформлять ПМЖ. Ему нужно будет пройти проверку – о соблюдении всех требований по пребыванию в стране, легальности получаемых доходов, возможных фактах нарушений, пр.

Гражданство

Прошение о гражданстве можно подавать после проживания в стране в статусе ПМЖ указанное в законе число лет. Обязательно нужно будет сдать натурализационный тест. Проверка включает экзамены на знание законов страны, культуры, языка.

Ориентировочные сроки

В среднем процедура оформления гражданства занимает 7-12 лет. Но обратите внимание: минимальные сроки проживания могут изменяться с учетом оснований оформления и статуса заявителя. В отдельных случаях стадию ПМЖ можно обойти – купив тот же паспорт Мальты.

Страны, где можно сделать гражданство быстрее всего

Если хотите провести процедуру в минимальные сроки, обратите внимание на страны:

Австрия. Сумма вложений – от 10 млн. евро, сроки оформления паспорта – до полутора лет.

Румыния. Доступна упрощенная программа для жителей стран СНГ.

Кипр. Инвестировать нужно от 2 млн. евро, есть дополнительные платежи. Гражданство оформляется в течение полугода.

Мальта. Инвестируйте от 880 тыс. евро (из них безвозвратный взнос составляет 650 тыс.), учитывайте дополнительные сборы. Сроки оформления паспорта – год.

Другие популярные инвестиционные программы с быстрым гражданством доступны в Болгарии, Португалии, Черногории.

Хотите оформить гражданство ЕС, но не знаете, с чего начать? Задача иммиграции действительно непростая, поэтому как нельзя кстати будет обращение к экспертам.