Конференция «Маркетплейсы-2022»: новые правила игры

25-26 апреля состоится масштабная конференция российского бизнеса на маркетплейсах в условиях ограничений и импортозамещения. Ее спикерами станут ТОП-менеджеры лидирующих компаний сферы онлайн торговых площадок: Александр Слуцкий, директор по развитию бизнеса AliExpress Россия; Татьяна Петрищева, руководитель управления товарным каталогом «Сбермегамаркет», Петр Марков, генеральный директор «Анабар» и другие.

Конференцию проводят создатели выставки об инновационных технологиях TECH WEEK.

- Первая деловая конференция «Маркетплейсы» состоялась в ноябре прошлого года и мы увидели потребность повторить событие. «Маркетплейсы-2022» — место встречи участников рынка виртуальных торговых площадок России. Также, как и на TECH WEEK, на этой конференции будет много профессионального контента — мастер-классов, площадок для нетворкинга и обмена опытом. Во многом мы ориентируемся на формат фестивалей, поскольку считаем, что офлайн-мероприятия, в том числе и офлайн-образование, к которому мы себя относим, должны двигаться в сторону edutainment’а, то есть сочетанию обучения и развлечения. Это идеальная среда для бизнес-знакомств, поиска подрядчиков и клиентов, полезных инсайтов, — прокомментировал генеральный директор компании «Технократ» Олег Петряшев.

Программа конференции 25-26 апреля:

Мультиформатная конференция

6 тематических потоков

Выставка сервисов для маркетплейсов

30 новейших сервисов для работы

Менторская гостиная

Индивидуальная 30-минутная сессия с разбором кейсов экспертами

Speed Networking

Бизнес-общение в формате Speed Dating 10 полезных знакомств за 30 минут

AfterParty

Завершение деловой программы, закрытое мероприятие, где соберутся ТОП-представители сферы. Шоу-программа, музыка и расслабляющая атмосфера для общения.

Митап

Закрытый групповой формат нетворкинга с участием ведущих селлеров для продвинутых предпринимателей. Знакомимся с топовыми участниками конференции, общаемся на актуальные темы, обмениваемся опытом и полезными контактами.

*Только для премиум-билетов

Практикум

Участники конференции разработают план внедрения новых знаний в бизнес вместе со спикерами конференции.

Обучающий день

День интенсива: мастермайнд в мини-группах и 3 обучающих 1,5-часовых воркшопа, где участники погрузятся в тематику работы с маркетплейсами и составят дорожную карту для своего бизнеса.

Событие проходит при поддержке: Anabar, Best2Pay, Модуль банк, Paygine, К50, Яндекс, SellerExpert

Место проведения конференции: «Технополис», г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13

Подробная информация о событии: ссылка