Краснодарский холдинг AVA Group инвестирует 20 млрд рублей в строительство объектов в Сочи

Краснодарский строительный холдинг AVA Group сообщил, что в ближайшее десятилетие собирается инвестировать 20 млрд рублей в строительство объектов деловой и курортной инфраструктуры в Сочи.

Как пишет «Интерфакс», компания планирует реализовать крупный проект на территории бывшей «Адлерской птицефабрики». Его первый этап предполагает строительство логистического центра на площади в 45 тыс. кв. метров, который удовлетворит потребности городской курортно-туристической сферы в мощностях хранения. Начать строительство компания намерена в 2023 году.

Кроме того, проект включает строительство IT-технопарка, музейно-выставочного комплекса, клиники и бизнес-центра, а также пространства для предпринимателей-стартаперов. «В центре креативного кластера в качестве общественной зоны будет размещен открытый амфитеатр с сухим фонтаном и зона фудкортов», — рассказали в компании.

Следующий этап проекта направлен на обеспечение жильем работников индустрии гостеприимства, число которых, по всей видимости, в ближайшее время будет активно расти. «Последние два года продемонстрировали повышенный интерес туристов к курортам Краснодарского края, что дало дополнительное развитие отрасли и создало потребность в квалифицированных специалистах. Для размещения сотрудников предполагается построить сервисный номерной фонд. В настоящий момент организация быта сотрудников сферы гостеприимства глобально не реализована, что зачастую создает сложности с набором персонала на сезонную работу из-за высокой арендной платы», — пояснили в холдинге. Уточняется, что номерной фонд будет рассчитан на 5,3 тысячи мест.

Инвестиционно-строительный холдинг AVAGroup занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости в Краснодарском крае, Ростовской области, а также в столичном регионе. Компания производит строительные материалы и оказывает логистические услуги. Общий объем введенного жилья за 15 лет работы концерна, по подсчетам самой AVAGroup, превысил 1,4 млн кв. метров.

Ранее «Эксперт» писал о сильном подорожании жилья в южных регионах России в прошлом году. Так, в Краснодаре за 2021 год рост цен оценивается в 70%, в Ростове — в 50%. Одним из факторов, повлиявших на цены, стало подорожание стройматериалов, которое признали проблемой на правительственном уровне: на этот счет в декабре прошлого года весьма эмоционально высказался вице-премьер, куратор ЮФО Марат Хуснуллин. «Мы сейчас все находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15, 20 процентов и более, то придётся сокращать уже запущенные строительные программы», — заявил Хуснуллин. По данным Росстата, рост цен на стройматериалы в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 24%.