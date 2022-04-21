Крупнейшая криптобиржа ввела ограничения для россиян

Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance ввела ограничения для граждан РФ, физлиц, проживающих в России и юрлиц, зарегистрированных в России, имеющих криптоактивы на сумму, превышающую €10 000. Объявленные меры «потенциально ограничивают обычных граждан России», но биржа обязана это сделать в соответствии с пятым пакетом санкций ЕС против РФ, говорится в сообщении на сайте Binance.

«Счета, подпадающие под это ограничение, будут переведены в режим только вывода средств. На этих счетах запрещены депозиты или торговля. Лимит также распространяется на все спотовые, фьючерсные, кастодиальные кошельки, а также ставки и заработанные депозиты. Кроме того, будут ограничены все депозиты на счета граждан России или физических лиц, проживающих в России, или юридических лиц, зарегистрированных в России, на сумму более 10 000 евро», — сообщили в Binance.

Запрет не распространяется на счета граждан РФ, которые проживают за пределами страны и могут подтвердить свой адрес, а также на счета российских пользователей, не превышающие €10 тыс. Биржа предоставила пользователям в России, имеющим открытые позиции по фьючерсам/деривативам и остатки на криптосчетах, превышающие €10 тыс., срок 90 дней для их закрытия.

Ранее «Эксперт» писал, что Binance в феврале присоединилась к экспертному центру по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации банков России. Целью экспертного центра является подготовка профессиональных суждений об обороте цифровых финансовых активов и цифровых валют, предоставление рабочим органам АБР и его представителям экспертных и аналитических материалов по этой теме, обобщение и распространение международного опыта. Одной из задач центра является также обеспечение диалога с федеральными органами власти, законодателями, экспертами в области CFA и цифровых валют.

