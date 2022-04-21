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Макрон не победил Ле Пен нокаутом

Геннадий Рушев
корреспондент Expert.ru
21 апреля 2022, 16:46

Первые и последние, в ходе этой избирательной кампании, теледебаты провели два участника второго тура президентских выборов во Франции – Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Их победителем оказался, скорее, действующий президент, чем его соперница. Впрочем, это успех не настолько безусловный, чтобы Макрон мог считать себя непререкаемым фаворитом второго тура, которому гарантировано переизбрание.

Zuma\TASS
Теледебаты в преддверии второго тура президентских выборов во Франции. На фото слева направо: действующий президент Франции Эмманюэль Макрон и кандидат в президенты, лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен

Так повелось, что во Франции теледебаты кандидатов в президенты значат несколько больше, чем, скажем, в США. Они — главное «блюдо» избирательной кампании, а не ее «гарнир». В стране не забыта аналогичная же дуэль, с теми же участниками, перед вторым туром прошлых президентских выборов. Тогда Макрон победил, а Ле Пен допустила немало ошибок и вообще выглядела, по сравнению с ним, менее убедительно. Это, в конечном счете, если не предопределило, то серьезно повлияло на исход президентских выборов.

Нынешним теледебатам придавали значимости два обстоятельства. Во-первых, они для Макрона — единственные в ходе избирательной кампании. Дебатировать перед первым туром, вместе с другими кандидатами, он не стал, справедливо рассудив, что выйдет во второй тур и так, даже несмотря на то, что его рейтинг несколько снизился (в отличие, кстати, от Ле Пен, чей рейтинг пусть медленно, но рос).

Во-вторых, эта избирательная кампания показала: во французском обществе есть огромный запрос на новых политиков. Протестные настроения слишком велики. Крайне левые и крайне правые взяли в первом туре в сумме 56%. А представители сил, которые годами были политическим мейнстримом, наоборот, показали обескураживающе низкие результаты. В этих условиях дебаты были еще и проверкой, способны ли Макрон и Ле Пен с их партиями «Вперед, республика!» и «Национальное объединение» занять пустеющие политические ниши в умеренно-либеральном (а может, и социалистическом) и умеренно-правом политическом спектре.

Дебаты длились 2 часа 45 минут, и показали, что, по крайней мере, соперница действующего президента вправе рассчитывать на долгосрочное политическое будущее. А вот победа на нынешних выборах, скорее всего, ей не светит. Согласно опросу, обнародованному после дебатов телекомпанией BFМ, Ле Пен признали победительницей 39% телезрителей, а Макрона — 59%.

На протяжении всей теледуэли Мари Ле Пен старалась закрепить в сознании избирателя свой новый образ умеренного политика, способного привлечь более широкий электорат, чем только избиратель «Национального объединения». Она, отринув свои прежние заявления, больше не выступает за выход из Евросоюза, а лишь предлагает реформировать ЕС. Ее позиция по отношению к миграции теперь менее ястребиная, чем раньше. Она не видит в мигрантах причину всех экономических бед Франции и критикует лишь «анархическую и массовую» нелегальную миграцию.

По вопросам экономики на нынешних дебатах Ле Пен выступила лучше, чем на прошлых. Она высказалась за снижение налогов и за отмену подоходного налога для молодежи до 30 лет, за развитие атомной энергетики и разумное движение в сторону «зеленой» экономики, выступила против повышения пенсионного возраста с 62 до 65 лет — словом, не сказала ничего, что может быть воспринято как беспринципный популизм. 

В точности в соответствии с прогнозами, «поплыла» Ле Пен тогда, когда Макрон заговорил на очень неудобные для нее и выигрышные для него темы — об Украине, о взаимоотношениях его оппонентки с Россией, а также и о финансовых скандалах, возникших в то время, когда она была депутатом Европарламента. О последнем перед самыми дебатами услужливо напомнили и некоторые евродепутаты, и французская пресса. Ле Пен припоминали многочисленные обвинения в ее адрес, связанные с растратой средств Европарламента. В результате ей пришлось отбиваться от атак Макрона. А тот, как ранее журналисты, требовал еще доказать, что ее былая поддержка Путина не покоилась на прочном финансовом фундаменте в виде кредита от, якобы, связанного с Кремлем банка. Досталось Ле Пен и за позицию по Украине. Она была вынуждена еще раз повторить, что осуждает операцию России, но выступает против поставок оружия украинской армии, и объяснять, почему одно не противоречит другому.

Во французской прессе отметили, что Макрон, хоть и выглядел лучше, все равно неприятно удивил своих сторонников некоторым высокомерием и откровенной ставкой на дискредитацию оппонента, а не на конструктив. «Диалогом без победителя нокаутом» назвала теледебаты газета Le Figaro, отдав, тем не менее, преимущество президенту. Он подтвердил, что как альтернатива своей сопернице вполне сгодится и, следовательно, будет переизбран. А на лучшее качество победы Макрон, похоже, решил и не рассчитывать.