Макрон не победил Ле Пен нокаутом

Так повелось, что во Франции теледебаты кандидатов в президенты значат несколько больше, чем, скажем, в США. Они — главное «блюдо» избирательной кампании, а не ее «гарнир». В стране не забыта аналогичная же дуэль, с теми же участниками, перед вторым туром прошлых президентских выборов. Тогда Макрон победил, а Ле Пен допустила немало ошибок и вообще выглядела, по сравнению с ним, менее убедительно. Это, в конечном счете, если не предопределило, то серьезно повлияло на исход президентских выборов.

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Нынешним теледебатам придавали значимости два обстоятельства. Во-первых, они для Макрона — единственные в ходе избирательной кампании. Дебатировать перед первым туром, вместе с другими кандидатами, он не стал, справедливо рассудив, что выйдет во второй тур и так, даже несмотря на то, что его рейтинг несколько снизился (в отличие, кстати, от Ле Пен, чей рейтинг пусть медленно, но рос).

Во-вторых, эта избирательная кампания показала: во французском обществе есть огромный запрос на новых политиков. Протестные настроения слишком велики. Крайне левые и крайне правые взяли в первом туре в сумме 56%. А представители сил, которые годами были политическим мейнстримом, наоборот, показали обескураживающе низкие результаты. В этих условиях дебаты были еще и проверкой, способны ли Макрон и Ле Пен с их партиями «Вперед, республика!» и «Национальное объединение» занять пустеющие политические ниши в умеренно-либеральном (а может, и социалистическом) и умеренно-правом политическом спектре.

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Дебаты длились 2 часа 45 минут, и показали, что, по крайней мере, соперница действующего президента вправе рассчитывать на долгосрочное политическое будущее. А вот победа на нынешних выборах, скорее всего, ей не светит. Согласно опросу, обнародованному после дебатов телекомпанией BFМ, Ле Пен признали победительницей 39% телезрителей, а Макрона — 59%.

На протяжении всей теледуэли Мари Ле Пен старалась закрепить в сознании избирателя свой новый образ умеренного политика, способного привлечь более широкий электорат, чем только избиратель «Национального объединения». Она, отринув свои прежние заявления, больше не выступает за выход из Евросоюза, а лишь предлагает реформировать ЕС. Ее позиция по отношению к миграции теперь менее ястребиная, чем раньше. Она не видит в мигрантах причину всех экономических бед Франции и критикует лишь «анархическую и массовую» нелегальную миграцию.

По вопросам экономики на нынешних дебатах Ле Пен выступила лучше, чем на прошлых. Она высказалась за снижение налогов и за отмену подоходного налога для молодежи до 30 лет, за развитие атомной энергетики и разумное движение в сторону «зеленой» экономики, выступила против повышения пенсионного возраста с 62 до 65 лет — словом, не сказала ничего, что может быть воспринято как беспринципный популизм.

В точности в соответствии с прогнозами, «поплыла» Ле Пен тогда, когда Макрон заговорил на очень неудобные для нее и выигрышные для него темы — об Украине, о взаимоотношениях его оппонентки с Россией, а также и о финансовых скандалах, возникших в то время, когда она была депутатом Европарламента. О последнем перед самыми дебатами услужливо напомнили и некоторые евродепутаты, и французская пресса. Ле Пен припоминали многочисленные обвинения в ее адрес, связанные с растратой средств Европарламента. В результате ей пришлось отбиваться от атак Макрона. А тот, как ранее журналисты, требовал еще доказать, что ее былая поддержка Путина не покоилась на прочном финансовом фундаменте в виде кредита от, якобы, связанного с Кремлем банка. Досталось Ле Пен и за позицию по Украине. Она была вынуждена еще раз повторить, что осуждает операцию России, но выступает против поставок оружия украинской армии, и объяснять, почему одно не противоречит другому.

Во французской прессе отметили, что Макрон, хоть и выглядел лучше, все равно неприятно удивил своих сторонников некоторым высокомерием и откровенной ставкой на дискредитацию оппонента, а не на конструктив. «Диалогом без победителя нокаутом» назвала теледебаты газета Le Figaro, отдав, тем не менее, преимущество президенту. Он подтвердил, что как альтернатива своей сопернице вполне сгодится и, следовательно, будет переизбран. А на лучшее качество победы Макрон, похоже, решил и не рассчитывать.