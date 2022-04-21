Медведев предупредил киевские власти о последствиях удара по Крымскому мосту

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал главе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову подумать о последствиях нанесения удара по Крымскому мосту.

По словам Медведева, Киев должен понимать, что может стать ответной целью Москвы в случае такого развития событий, передаёт РИА Новости.

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», – подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Ранее Данилов заявил, что Украина собирается подвергнуть Крымский мост ракетному обстрелу. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, позволяющее это сделать.

Наша справка

Крымский мост – самый протяженный мост в России, его длина составляет 19 км. Функционирует, как автомобильная и железнодорожная дороги, соединяющие полуостров с материковой частью.

Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, а движение запустили днём позже. Первые поезда прошли по мосту в декабре 2019 года.

