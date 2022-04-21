Международные резервы РФ увеличились на $1,7 млрд

За неделю с 8 по 15 апреля международные резервы РФ выросли на $1,7 млрд, или на 0,3%, и составили $611,1 млрд, говорится в публикации на сайте ЦБ. За счет чего вырос объем золотовалютного запаса России регулятор не пояснил.

«Международные резервы по состоянию на 15 апреля составили 611,1 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 1,7 млрд долларов США, или на 0,3%», — сообщили в ЦБ.

Согласно статистике Центробанка, 18 февраля международные резервы РФ достигли исторического максимума в $643,2 млрд, однако уже 25 февраля их объем снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд. По состоянию на 8 апреля международные резервы РФ увеличились до $609,4 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее «Эксперт» писал, что рубль сегодня — одна из немногих мировых валют, в очень высокой степени обеспеченная золотом. От стоимости золота во многом будет зависеть и дальнейший курс рубля. Аналитики видят все предпосылки для роста золотых котировок. При этом, как отмечает регулятор, с конца 2013 по конец 2021 года доли юаня и золота в международных резервах возросли с 0 до 17,1% и с 8,3 до 21,5% соответственно.

