МИД РФ: «пятерка» СБ ООН может составить основу государств-гарантов для Украины

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, Великобритания, США, Франция) могут составить основу списка государств-гарантов для Украины, этот вопрос обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента по делам СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Действительно, на этих переговорах, помимо нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, который предусматривает ее демилитаризацию и денацификацию, рассматриваются вопросы предоставления ей гарантий безопасности со стороны ряда стран», - сказал дипломат.

Предполагается, что «пятерка» постоянных членов Совета Безопасности ООН может составить основу института государств-гарантов, добавил дипломат. Также, по его словам, не исключены и другие варианты, поэтому точный список стран пока не определен.