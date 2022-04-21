Минобороны РФ: ВСУ разрушили птицефабрику в Запорожской области ракетой «Точка-У»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ракетным ударом «Точки-У» уничтожили частную птицефабрику в поселке Токмак Запорожской области, передает ТАСС, ссылаясь на заявление Министерства обороны РФ.

«Удар был нанесен тактическим ракетным комплексом "Точка-У" ВСУ по зданиям, предназначенным для обеспечения работы частного птицеводческого комплекса. Несколько единиц автомобильной техники, использовавшейся для обеспечения работы птицефабрики, сгорели дотла. Также был нанесен ущерб близлежащим жилым зданиям», - говорится в сообщении министерства.

В свою очередь, директор птицеводческого комплекса Людмила Мартынюк отметила, что ущерб предприятию нанесен огромный, фабрику придется реконструировать.

В Минобороны напомнили, что несколькими днями ранее в населенном пункте Токмак ударом тактического ракетного комплекса «Точка-У» ВСУ уничтожили склады, принадлежащие одному из фермерских хозяйств, и тоже были повреждены близлежащие жилые дома, пишет ТАСС.

