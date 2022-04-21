Мюзикл «Шахматы» получил три «Золотых Маски»

"Мюзикл «Шахматы» театральной компании Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» (Театр МДМ) был удостоен трех наград. Это рекорд среди спектаклей, вошедших в шорт-лист категории «Оперетта—мюзикл» в 2022 году."

«Золотую Маску» за лучшую женскую роль получила актриса и певица Анастасия Стоцкая (Флоренс Васси), артист театра и кино Александр Бобров стал обладателем «Маски» за лучшую мужскую роль второго плана (Фредди Трампер); музыкальный руководитель Евгений Загот был признан лучшим дирижером.

«Шахматы» входят в число мировых театральных хитов наравне с «Призраком Оперы», «Отверженными» и Mamma mia! Авторы мюзикла — композиторы и вокалисты легендарной группы ABBA Бенни Андерссон, Бьорн Ульвеус и либреттист Тим Райс — обладатель премий «Эмми», «Оскар», «Грэмми» и «Тони», написавший тексты рок-оперы «Иисус Христос — Cуперзвезда» и мюзикла «Король Лев».

Российская постановка, вот уже второй сезон идущая в московском Театре МДМ, стала новой страницей в истории «Шахмат». Над спектаклем работала международная команда: режиссер Евгений Писарев, музыкальный руководитель Джон Ригби, автор русского текста Алексей Иващенко и др.

В центре сюжета этой масштабной рок-драмы – основанная на реальных фактах из биографий шахматных чемпионов история о любви, спортивных победах и политических интригах. Уникальные мультимедийные декорации с оркестром на третьем этаже конструкции, убедительная актёрская игра, яркий вокал, зрелищные танцы и непревзойденная музыка от авторов хитов группы ABBA делают «Шахматы» главным музыкальным спектаклем Москвы.