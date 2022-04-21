На юге Приморья построят крупнотоннажный завод по производству сжиженного природного газа

В Шкотовском районе на юге Приморья к 2027 году планируется построить крупный завод по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) сообщает ТАСС.

«Предприятие мощностью 7 млн тонн в год, а также морской порт (газовый терминал Валентина) по перевалке указанных объемов СПГ и 1 млн тонн сжиженного углеводородного газа в год планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Объем инвестиций в проект может составить порядка 490 млрд рублей», — указывается в пресс-релизе КРДВ.

Уточняется, что объект в районе бухты Пяти охотников построит дочернее предприятие китайской Корпорации энергетической промышленности «Чжуню Синьсин» — Дальневосточная корпорация Синьсин.

Проект предполагает также создание зоны таможенного контроля. Кроме того, для доставки в порт и дальнейшей транспортировки СУГ планируется запустить железнодорожную ветку.

Как отметил генеральный директор Дальневосточной корпорации Синьсин Ли Шаоши, на фоне требований госпрограмм Китая по обеспечению углеродной нейтральности объем импорта и потребления СПГ будет неуклонно расти. «Это говорит о больших перспективах проекта. Мы рассчитываем занять около 10% в общем объеме импорта СПГ в КНР после ввода в эксплуатацию всех объектов. Руководство нашей корпорации готово вносить свой вклад в социально-экономическое развитие Дальнего Востока», — подчеркнул глава корпорации.

В данный момент компания выбирает генподрядчика и ведет разработку проектно-сметной документации.

Ранее «Эксперт» писал о том, что глобальный рынок СПГ готовится к войне за «голубое топливо». Для избавления от зависимости от российского газа, обеспечивающего от трети до 40% потребления Старым Светом, Брюссель делает ставку на сжиженный природный газ. Замена трубопроводного газа из России СПГ из США и других стран приведет к острейшей конкуренции Европы с Азией.