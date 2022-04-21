Набиуллина на пуговицах объяснила начавшуюся перестройку экономики

В России уже началась сруктурная перестройка экономики. Все экономические связи, рынки сбыта, география экспорта и импорта, объем и степень локализации производства, распределение рабочей силы, уровень технологичности производственных процессов, — все это должно претерпеть изменения. Налаживание логистики и поиск новых поставщиков тех же пуговиц для швейной промышленности займет не один месяц, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Из-за санкций российские потребители и производители теряют доступ к рынкам импорта и экспорта готовой продукции, компонентов. Проблемы могут возникать, даже когда производство с высокой степенью локализации, когда произошло достаточно высокое импортозамещение. Например, швейные производства столкнулись с трудностями с приобретением швейной фурнитуры — основные поставщики были из Европейского союза. Что это? Например, пуговицы. Их много где делают, но, как предприятия нам говорят, по их оценкам, поиск новых партнеров и налаживание логистики может занимать до нескольких месяцев», — сообщила глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, трудности сейчас наблюдаются во всех отраслях, и в больших, и в малых компаниях. Взять к примеру бумажную промышленность: древесина вся российская, но отбеливающие химикаты были импортными и сейчас производители ищут альтернативных поставщиков, занимаются разработкой собственных химикатов. В пищевой промышленности та же ситуация — сырье отечественное, а иностранной упаковке приходится срочно искать замену. Усугубляет ситуацию, по словам главы ЦБ, то, что для российских кораблей сейчас закрыты многие порты, есть ограничения на работу российских перевозчиков в ЕС, а создание новой инфраструктуры требует времени.

«Скорость изменений может дать только предпринимательская инициатива. Поэтому сейчас надо дать бизнесу — всему бизнесу — максимальные возможности для проявления инициативы. Поэтому вижу задачу Банка России — наладить работу финансовой системы так, чтобы она отвечала потребностям бизнеса в такой ситуации. Конечно, одновременно нужно защищать людей, защищать их доходы, сбережения, чтобы их реальные доходы увеличивались, не съедались инфляцией, не обесценивались», — подчеркнула глава ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что негативное влияние на сельхозпроизводителей сейчас оказывает разрыв логистических цепочек, задержка поставок семян и оборудования. В докладе ЦБ говорится, что данные факторы в большей степени повлияют на посевную кампанию следующего сезона, так как основные закупки в этом году удалось осуществить заранее. Регулятор подчеркнул, что в настоящее время большинство зарубежных компаний не отказывается поставлять в Россию основные средства производства для АПК, в случае же прекращения поставок заместить многие импортные позиции в среднесрочной перспективе не представляется возможным.