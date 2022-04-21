Набиуллина заявила, что дефолт России не грозит

У России есть все необходимые финансовые ресурсы, поэтому стране не грозит дефолт, цитирует ТАСС выступление главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме в четверг, 21 апреля.

«У России есть все необходимые финансовые ресурсы, нам не грозит никакой дефолт», - сказала она, отвечая на соответствующие вопросы депутатов.

По данным Минфина РФ, по состоянию на 1 февраля 2022 года внешний государственный долг России составил 59,5 миллиарда долларов, с учетом задолженности по внешним облигационным займам, сумма которых составляет 38,97 миллиарда долларов, сообщает агентство.

В общей сложности на сегодня Россия располагает 15 активными облигационными займами со сроком погашения с 2022 по 2047 год, дополнили в ведомстве.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия погасит долг в иностранной валюте только в том случае, если ее валютные счета будут разморожены. В случае отказа или отсутствия реакции со стороны банков-агентов Россия готова погасить и обслуживать свои обязательства в иностранной валюте в рублях.

