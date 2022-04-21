Новые комплектующие для водоподготовки начнут производить в ОЭЗ «Технополис “Москва”»

Впервые в России компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» разработала погружные перемешивающие устройства, которые применяют в промышленных системах водоочистки и водоподготовки. Об этом сообщил 20 апреля Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Разработка компании из ОЭЗ Москвы обеспечит компонентами важнейшие проекты в области коммунального хозяйства. В 2022 году предприятие запустит серийное производство новой продукции. Мощность составит 200 перемешивающих устройств в год, что закроет половину потребностей российского рынка», — рассказал Владислав Овчинский.

Компания «ВДК» работает в особой экономической зоне столицы с 2015 года. За это время она реализовала 100 крупных проектов и выпустила более 1000 единиц различного промышленного оборудования. В этом году компания расширила свою площадку в Печатниках более чем на 1 тыс. кв. м, сообщил глава ОЭЗ Геннадий Дегтев. «На новом участке разместятся линии производства погружных мешалок, необходимых для процессов очистки сточных вод на очистных сооружениях муниципального и районного значения», — добавил он.

«ВДК» уже не первый год снабжает коммунальные службы региона своим оборудованием. Флагманским проектом, где применят новую продукцию, станут водоочистные сооружения в Ивановской области.

ОЭЗ «Технополис “Москва”», подведомственная департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя 5 площадок общей площадью 223,3 га: одну в Печатниках и четыре в Зеленограде: «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Резиденты московской ОЭЗ освобождены от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога и от таможенных пошлин, а ставка налога на прибыль для них составляет 2%. Действуют также льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении резидент может выкупить арендованный земельный участок за 1% кадастровой стоимости.