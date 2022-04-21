О тонкостях выбора мангала

Выбор мангала будет верным, если потенциальный пользователь верно расставит свои приоритеты. Какие же критерии нужно учесть в ходе подбора идеального приспособления для жарки мяса?

Критерии выбора безупречного мангала

Мангалом называют открытую жаровню, в которой разводят огонь, дабы приготовить мясные блюда или овощи. При этом мясо нанизывают на металлические прутья, которые во время приготовления кушанья периодически переворачивают (вращают). Под воздействием высоких температур аппетитные кусочки хорошо обжариваются снаружи, но сохраняют сочность внутри. Определиться с собственными ожиданиями от жаровни можно, если оценить параметры будущего прибора. В частности, речь идет:

о материале основы;

об устройстве жаровни;

о ее размерах и массе;

о толщине стенок печи;

о типе ковки (если предполагается кованое изделие);

о виде покраски;

о наличии либо отсутствии крыши (навеса).

Коротко о важном

В ходе выбора потенциальные пользователи оценивают все означенные выше аспекты.

Материал. Выбор подходящего материала предполагает учет нескольких факторов: частоты использования мангала, необходимости его транспортировки (есть большие с крышей и мобильные образцы), сезонности (круглогодично или в теплое время года) и так далее. В качестве основы будущей жаровни могут быть использованы: листовая сталь, кирпич и камень (годятся для обустройства статичных сооружений), чугун (с его помощью можно создать надежную и долговечную печь).

Выбор подходящего материала предполагает учет нескольких факторов: частоты использования мангала, необходимости его транспортировки (есть большие с крышей и мобильные образцы), сезонности (круглогодично или в теплое время года) и так далее. В качестве основы будущей жаровни могут быть использованы: листовая сталь, кирпич и камень (годятся для обустройства статичных сооружений), чугун (с его помощью можно создать надежную и долговечную печь). Устройство жаровни. Чаще всего встречаются конструкции двух типов – модели с решетчатым дном (колосником) для подачи воздуха снизу и образцы с отверстиями по бокам мангала (соответственно, воздушные массы поступают с боков). В первом случае подачу воздуха можно регулировать, а то и вовсе перекрывать при помощи заслонок. Некоторые жаровни комплектуются съемными ящиками для золы, решетками-гриль, коптильнями, подставками под казан, вертелами и не только. Многофункциональные приборы заменяют собой сразу несколько печей и дают возможность расширить перечень приготовляемых блюд.

Чаще всего встречаются конструкции двух типов – модели с решетчатым дном (колосником) для подачи воздуха снизу и образцы с отверстиями по бокам мангала (соответственно, воздушные массы поступают с боков). В первом случае подачу воздуха можно регулировать, а то и вовсе перекрывать при помощи заслонок. Некоторые жаровни комплектуются съемными ящиками для золы, решетками-гриль, коптильнями, подставками под казан, вертелами и не только. Многофункциональные приборы заменяют собой сразу несколько печей и дают возможность расширить перечень приготовляемых блюд. Габариты и вес. Нередко почитатели вкусностей обращают внимание на размер рабочей поверхности мангала, поскольку именно этот фактор влияет на количество мяса, которое можно одновременно зажарить на углях. При этом следует помнить, что с увеличением габаритов жаровни будет расти расход дров (углей), необходимых для функционирования печи, а также цена изделия. Что касается высоты устройства, то обычно речь идет о 0,9-1,0 м – в этом диапазоне человеку удобно работать. Если же главный кулинар отличается высоким ростом, данный параметр нужно пересмотреть в сторону увеличения. Что касается веса, то качественная жаровня без крыши может весить от 20 кг, с навесом – от 35-40 кг.

Нередко почитатели вкусностей обращают внимание на размер рабочей поверхности мангала, поскольку именно этот фактор влияет на количество мяса, которое можно одновременно зажарить на углях. При этом следует помнить, что с увеличением габаритов жаровни будет расти расход дров (углей), необходимых для функционирования печи, а также цена изделия. Что касается высоты устройства, то обычно речь идет о 0,9-1,0 м – в этом диапазоне человеку удобно работать. Если же главный кулинар отличается высоким ростом, данный параметр нужно пересмотреть в сторону увеличения. Что касается веса, то качественная жаровня без крыши может весить от 20 кг, с навесом – от 35-40 кг. Толщина стальных стенок мангала. Жаровня с толщиной стенок до 2 мм – продукт либо походный, либо очень недолговечный. Двухмиллиметровые изделия можно использовать в качестве стационарных печей, однако мангал придется усилить при помощи вспомогательных ребер жесткости. Желательно, чтобы длина такого изделия не превышала 800 мм. В качестве топлива можно использовать уголь, но не дрова – последние способны деформировать стенки в силу более высокой температуры горения. Печи гриль с толщиной стенок в 3 мм более прочны: в них можно жарить шашлыки и на углях и на дровах (дополнительное усиление стенок – приветствуется). Самые долговечные образцы изготовлены из стальных листов толщиной 4 мм и более.

Жаровня с толщиной стенок до 2 мм – продукт либо походный, либо очень недолговечный. Двухмиллиметровые изделия можно использовать в качестве стационарных печей, однако мангал придется усилить при помощи вспомогательных ребер жесткости. Желательно, чтобы длина такого изделия не превышала 800 мм. В качестве топлива можно использовать уголь, но не дрова – последние способны деформировать стенки в силу более высокой температуры горения. Печи гриль с толщиной стенок в 3 мм более прочны: в них можно жарить шашлыки и на углях и на дровах (дополнительное усиление стенок – приветствуется). Самые долговечные образцы изготовлены из стальных листов толщиной 4 мм и более. Тип ковки. Если используются кованые изделия, речь может идти об образцах, изготовленных кузнецами вручную. Художественная ковка – дело дорогостоящее, но в результате получаются уникальные и эстетически выверенные предметы. Кроме того, применяются еще два вида ковки – холодная (из полос и прутков) и машинная. Такие экземпляры по-своему хороши и симпатичны, а стоят изрядно дешевле аналогов, вышедших из-под руки мастеровитого молотобойца.

Если используются кованые изделия, речь может идти об образцах, изготовленных кузнецами вручную. Художественная ковка – дело дорогостоящее, но в результате получаются уникальные и эстетически выверенные предметы. Кроме того, применяются еще два вида ковки – холодная (из полос и прутков) и машинная. Такие экземпляры по-своему хороши и симпатичны, а стоят изрядно дешевле аналогов, вышедших из-под руки мастеровитого молотобойца. Окрашивание металлических элементов. При покраске мангалов используют антикоррозионные и термостойкие составы. Первые нужны для покрытия деталей, не подверженных нагреванию в ходе эксплуатации печи. Вторые – используют для укрытия поверхности жаровни и соседних с ней областей. Если элементы выполнены из нержавеющей стали, окрашивание не требуется.

При покраске мангалов используют антикоррозионные и термостойкие составы. Первые нужны для покрытия деталей, не подверженных нагреванию в ходе эксплуатации печи. Вторые – используют для укрытия поверхности жаровни и соседних с ней областей. Если элементы выполнены из нержавеющей стали, окрашивание не требуется. Навес либо его отсутствие. Этот момент зависит от того, как и где станет использоваться мангал. Если прибор будет установлен близ дома в специально оборудованном месте, скажем, в беседке, – необходимости в навесе нет. Если же приспособление окажется на открытом воздухе, есть смысл оснастить его крышей: это защитит рабочую зону от осадков и от воздействия прямых солнечных лучей. Используемые в походных условиях переносные жаровни обычно используют «как есть» – без разного рода навесов, поскольку это усложняет транспортировку.

Итак, выбор подходящего мангала – дело несложное, но требующее вдумчивого отношения. Что касается стоимости готового изделия, то она зависит от ряда факторов: размеров жаровни, материала основы, комплектации, функциональности, именитости производителя и не только.