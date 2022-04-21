Почти 100 студентов получили приглашение на работу и стажировку на «Моспром studweek»

Более 1,6 тысячи человек приняли участие в студенческой неделе «Моспром Studweek», которая прошла в период с 9 по 15 апреля. По итогам мероприятия 95 студентов получили предложения о трудоустройстве и прохождении практики в ведущих промышленных предприятиях города. Об этом рассказал 20 апреля Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Безусловно, такие мероприятия пользуются популярностью у студентов. Так, в этом году студнеделя объединила порядка 1,6 тысячи человек. На дальнейшее собеседование и стажировку пригласили 95 человек. Из них 35 – по итогам хакатона, еще 60 – после быстрых собеседований во время дня карьеры», – сказал Владислав Овчинский.

Всего в «Моспром Studweek» приняли участие около 40 предприятий города. Студенты технических вузов побывали на промышленных предприятиях города, соревновались в решении прикладных задач, общались с экспертами в области трудоустройства и проходили быстрые собеседования. Мероприятие завершилось днем карьеры, в этот раз в нем участвовали не только студенты, но и все желающие жители Москвы.

По оценке Владислава Овчинского, экскурсии на промышленные предприятия позволяют лучше узнать о производственных процессах и профессиях и в дальнейшем определиться со специальностью. Хакатон и день карьеры помогают участникам найти работу и места для стажировок, а компаниям – перспективные кадры, которые разбираются в современных производственных процессах.

По итогам дня карьеры на второй этап собеседований участников позвали представители 25 предприятий – например, РСК «Миг», Р-Фарм, Аэроэлектромаш. Они предложили свыше 140 вакансий и провели более 400 собеседований. По итогам хакатона пять человек пригласили на работу на ЩЛЗ, также шесть промпредприятий, среди которых группа компаний «Москабельмет», Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Российские космические системы и другие, позвали на стажировку 30 студентов.

«В прошлом году во время собеседований мы отметили для себя студента магистратуры МГТУ им. Н.Э. Баумана. С января 2022 года он работает на нашем предприятии инженером-конструктором теплообменного оборудования», — рассказал специалист по подбору персонала НПО «Наука» Юрий Блясов. За «новобранцем» закреплен опытный наставник. Молодой человек быстро влился в коллектив и в работу. Сейчас он уже участвует в разработке нового изделия, резюмировал Юрий Блясов.