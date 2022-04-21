Промышленники Москвы считают снижение ставки по займам серьезным подспорьем для предприятий

Промышленные предприятия столицы положительно оценили новые меры поддержки со стороны правительства города. Представители компаний считают снижение ставки по льготным кредитам до 11% серьезным подспорьем и уверены, что это поможет им реализовать инвестиционные планы. Такое мнение предприниматели выразили после встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который сегодня посетил с рабочим визитом Московский мельничный комбинат № 3, где также состоялось совещание с руководителями хлебопекарных, мукомольных и кондитерских предприятий столицы. В результате было принято решение снизить ставку по льготным кредитам с 15 до 11%. Её снизят как для новых заемщиков, так и для предприятий, заявки которых были одобрены ранее. Также решено автоматически продлить на год специальные статусы промышленного комплекса и технопарка. Это даст возможность предприятиям сохранить имеющиеся городские налоговые льготы.

«Мы видим, что московское правительство в это непростое время каждую неделю встречается с той или иной отраслью обрабатывающей промышленности столицы. В частности, наша компания уже смогла оценить и воспользоваться новой мерой поддержки - субсидированием процентной ставки на кредиты через Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Сегодня деньги на оборотные средства и вообще возможность взять льготный кредит - это серьезное подспорье для предприятий промышленности», - прокомментировал генеральный директор ОАО «КБК «Черемушки» Юрий Мугандин.

Снижение процентных ставок по льготным займам для промышленности также поддержали в НПП «Доза», рассказал гендиректор предприятия Алексей Нурлыбаев. «Наша инвестиционная программа связана со строительством собственного производственного комплекса площадью более 13 тысяч кв. м. в Зеленограде, которое должно завершиться уже в этом году. Мы готовимся к переезду и запланировали переоснащение производственного оборудования, метрологической службы и закупку новых станков. Предоставление льготных займов и снижение процентных ставок по ним считаем важной и эффективной мерой социально-финансовой поддержки московских производителей. Возможность воспользоваться такой формой господдержки поможет нашему предприятию реализовать инвестиционные планы, увеличить производственные мощности и количество рабочих мест», - прокомментировал Нурлыбаев.

На данный момент на льготные кредиты подано более 60 заявок на сумму почти 44 млрд рублей. При этом больше всего заявок поступило от пищевой промышленности - на общую сумму 12,7 млрд рублей, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столица субсидирует часть процентов, если предприятия берут деньги на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестиционных проектов. Мы видим востребованность такой меры поддержки - в фонд уже поступило 64 заявки на получение финансовой помощи по кредитам на общую сумму 43,6 млрд руб. Город поможет субсидировать процентные ставки по ним почти на 1,8 млрд руб. На предприятиях, которые обратились за помощью в фонд, работают около 80 тыс. человек», - добавил Ефимов.