Россельхозбанк заявил, что планирует провести все выплаты процентов по евробондам в рублях

Россельхозбанк (РСХБ) планирует провести в рублях все выплаты процентов по еврооблигациям российским и иностранным держателям бумаг.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Ранее из-за санкций Лондона банк-агент отказался принимать платеж РСХБ на сумму в $21,25 млн по субординированному займу на $500 млн с процентной ставкой 8,5% годовых и погашением в 2023 году.

«О конкретном способе технического проведения платежей мы сообщим инвесторам в ближайшее время. Россельхозбанк обладает достаточным запасом ликвидности, чтобы в полном объеме исполнять свои обязательства перед всеми инвесторами», — подчеркнули в пресс-службе РСХБ.

Выплату по долларовым еврооблигациям на сумму более $52 млн в рублях 15 апреля произвел ВТБ. Банк воспользовался механизмом, введенным Владимиром Путиным. Указ президента позволяет переводить платежи инвесторам из государств, объявивших санкции против России, на специальные счета типа «С». ВТБ заявил, что намерен использовать механизм выплаты в рублях по валютному долгу и в дальнейшем.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Министерство финансов РФ сообщило о перечислении денежных средств в «Национальный расчетный депозитарий» для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям. Сумма выкупа составила $649,2 млн. Конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем Россия получит доступ к замороженным валютным счетам.