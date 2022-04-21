Россия объявила персонами нон грата всех сотрудников консульств Латвии, Литвы и Эстонии

Россия закрывает некоторые консульские учреждения стран Балтии – Латвии, Литвы и Эстонии. При этом, как подчеркнули в МИД РФ сотрудники этих учреждений должны будут покинуть страну.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД РФ, 21 апреля послов Латвии и Эстонии Мариса Риекстиньша и Маргуса Лайдре, а также временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене 21 апреля вызвали на Смоленскую площадь.

Им заявлен решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства в Тарту.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что на основе принципа взаимности, а также с учётом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины, МИД объявляет о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Петербург.

Все упомянутые лица должны покинуть территорию нашей страны в те же сроки, которые были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран.

