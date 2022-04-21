«Ростех» изготовит газоперекачивающие агрегаты для «Северного потока»

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в «Ростех») изготовит газоперекачивающие агрегаты ГПА-25 для участков Северного газотранспортного коридора «Грязовец — КС Славянская» и «Бованенково–Ухта».

Как сообщается на сайте «Ростеха», 17 комплектов агрегатов мощностью 25 МВт будут поставлены в 2022-2023 годах. Созданием оборудования занималась кооперация компаний «ОДК-Газовые турбины», «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель».

Уточняется, что в качестве привода центробежного компрессора в агрегатах применяются газотурбинные двигатели ПС-90ГП-25. Оборудование планируется использовать для расширения мощности компрессорных станций «Бабаевская», «Пикалевская», «Дивенская», «Гагарацкая», «Воркутинская» и «Усинская».

Как отметил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, в настоящий момент госкорпорация обеспечивает газоперекачивающим оборудованием большинство стратегических проектов газового трансфера в России. «При этом качество нашей продукции не зависит от зарубежных поставщиков — мы импортозаместили все необходимые узлы и агрегаты. ГПА-25 — образец высоких газотурбинных технологий, он уже зарекомендовал себя и пользуется стабильным спросом у заказчиков за свою надежность и эффективность», — подчеркнул Артяков.

В сообщении госкорпорации указыается, что поставщиком оборудования на объекты «Северного потока» выступит компания «ОДК-Инжиниринг», выполняющая функцию «единого окна» ОДК для заказчиков наземного оборудования. «Объединенная двигателестроительная корпорация эффективно использует возможности своих предприятий по производству продукции гражданского назначения. Реализация энергетических и промышленных программ корпорации — приоритетное направление бизнеса, оно способствует решению важнейшей государственной задачи по обеспечению надежности работы газотранспортной системы России», — сказал генеральный директор ООО «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что при производстве оборудования применены самые передовые российские технологии в области транспортировки голубого топлива.

Отмечается, что в общей сложности с 2018 по 2021 год «ОДК Инжиниринг» поставил на объекты Северного газотранспортного коридора 21 газоперекачивающий агрегат ГПА-25 суммарной мощностью 525 МВт.

Ранее «Эксперт» писал о том, что рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации внедряет российскую систему автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D». Цифровой инструмент, разработанный компанией АСКОН, планируется применять в рамках импортозамещения инженерного программного обеспечения.