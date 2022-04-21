Рубль и акции ждут заявлений Байдена по Украине

Торги на Московской бирже начались снижением курса рубля и Индекса Мосбиржи. В течение первого часа торгов рубль ослабевал к доллару на 0,2%, но сумел вернуться на уровень вчерашнего закрытия. Потери рублевого индикатора рынка акций достигают 1,5%.

Главной интригой сегодняшнего дня является запланированное на 16.45 мск выступление американского президента по ситуации вокруг Украины. Никаких намеков на тему речи пока нет. Поэтому трейдеры теряются в догадках: будет ли это рядовое мероприятие со словами поддержки Украины и обещанием оказать финансовую и военную помощь, или Байден анонсирует новый виток антироссийской истерии.

В таких условиях вполне логично, что многие предпочти попридержать иностранную валюту, тем более что после 4-х дней непрерывного роста рубль выглядит локально перекупленным.

Однако фундаментальная сила рубля никуда не исчезла: по-прежнему объем российского экспорта значительно превышает импорт. Поэтому если не появится новых внешних угроз, то рубль очень скоро возобновит рост.

Возобновились продажи акций, подтвердив, что вчерашний рост Индекса Мосбиржи на 0,6% был всего лишь отскоком на падающем рынке. Из «голубых фишек» наиболее сильно опять падает «Лукойл». Бумага технически сильно перепродана, за последние 14 торговых сессий компания потеряла четверть капитализации. При развороте рынка ее акции стоит спекулятивно покупать.

«Роснефть» торгуется в районе вчерашнего закрытия. Бумага пытается закрепиться ниже поддержки 400 руб., что может усилить распродажи при появлении нового негатива.

Сейчас акции российской нефтянки слабо реагируют на динамику нефтяных цен — гораздо более важным является вопрос физического объема экспорта. Аналитики БКС со ссылкой на Bloomberg отмечают: «Добыча в России в период с 1 по 19 апреля составила 10,11 млн б/с, что на 8,2% ниже мартовских 11,01 млн б/с. Цифра включает нефть и газовый конденсат. За весь апрель снижение может составить порядка 10%, что ощутимо ниже базовой оценки МЭА в 14—15%. Судя по сдержанным покупкам нефти Urals азиатскими покупателями и стабильно широкому дисконту Urals к Brent, можно предположить, что в мае снижение может продолжиться».

В этой ситуации лучше рынка обещает быть именно «Роснефть», которая значительную часть добываемой нефти отправляет в Китай.

Хуже рынка торгуются акции банков, которые в наибольшей степени пострадали от санкций, и в этом году существенно снизят финансовые результаты деятельности. От покупок акций финансового сектора лучше воздержаться даже в спекулятивных целях.

Не смог продолжить наметившийся вчера взлет «Аэрофлот». Правительство планирует выделить на поддержку компании 107 млрд руб из средств Фонда национального благосостояния. Предполагается провести допэмиссию акций авиакомпании и разместить ее по открытой подписке. Параметров выпуска новых акций пока нет, но вряд ли они будут пользоваться спросом — если только размещение не пройдет с существенной премией к рыночной цене.

Цель снижения Индекса Мосбиржи — 2000 пунктов — остается актуальной. До нее осталось пройти около 13%.

Во второй половине дня, после оглашения речи Байдена, стоит ждать повышенной волатильности торгов.