Рубль и юань будут дружить, но с оглядкой на доллар

Как заявил директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга Сергей Носов, Россия и Китай не могут одномоментно полностью отказаться от расчетов в долларах. При этом, сообщает ТАСС со ссылкой на слова чиновника, министерство делает все необходимое, чтобы «преодолеть все вызовы».

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«Китайские коллеги тоже прекрасно понимают и нас ориентируют, что чудес одномоментных не бывает, и мы все — и наша экономика, и китайская экономика живут в условиях мировой экономики, и в один момент отказаться от расчетов в долларах, в один момент прекратить какие-то связи с внешним миром, безусловно, невозможно. Поэтому мы здесь вместе работаем на принципе, как китайские коллеги сформулировали, “контролируемых рисков”, безусловно, взвешивая все “за” и “против”», — сказал Носов на заседании депутатской группы по связям с парламентом КНР.

По словам чиновника, в России работают несколько китайских банков, в том числе ICBC, которые обеспечивают расчеты в национальных валютах. «Но мы прекрасно понимаем, что этот банк работает во всем мире, и он не может оголтело принимать решения, которые создадут риски для его деятельности в США, Европе и так далее», — отметил Носов и подчеркнул, что в рамках существующих возможностей российские и китайские коллеги делают все необходимое, чтобы преодолеть возникающие проблемы.

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Ранее в МИД КНР сообщали, что китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в торговле энергоносителями с РФ. Там также уточнили, что китайские компании намерены более активно использовать рубли или юани в торговле с РФ «на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом изменения ситуации на рынке».

Лучше хорошее золото, чем плохой доллар

Доллар обеспечивает до 85% мировой торговли, напоминает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. То есть, страны одинаково далёкие от США используют американскую валюту в качестве стабильной единицы расчётов. Доллар используется в качестве временного или постоянного хранилища средств обеспечения сделки.

В силу этого, говорит эксперт, в современном мире очень сложно отказаться от столь универсального ориентира, тем более что основное ценообразование на товары также происходит в американских долларах. То есть, заявления министерства промышленности и торговли РФ о невозможности быстрого отказа от доллара в торговле имеют под собой основания. Но это не означает, что проблему нельзя решить иным способом.

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В качестве ориентира и временного хранилища средств сделки может выступать золото, которое по своей волатильности существенно от валют не отличается, полагает Кочетков. Более того, в исторической перспективе оно ведёт себя лучше фиатных валют, не теряя ценность со временем. Совершенно не требуется постоянно перевозить физические объёмы золота между КНР и РФ в рамках каждой сделки. Достаточно создать два расчётных центра в обеих странах с определённым золотым резервированием, которое будет покрывать волатильность цены и обеспечивать гарантию исполнения сделки.

В зависимости от итогового баланса поквартально или ежемесячно расчётные центры могут обмениваться соответствующим объёмом золота для покрытия дефицита обеспечения. В данном случае обе стороны защищают себя от отслеживания сделок в долларах США со стороны американской Федеральной резервной системы. Золото — обезличенная, универсальная форма денег, которая признаётся и в Китае, и в РФ, и в подавляющем большинстве стран.

На уровне крупных компаний переход на расчёты в национальных валютах с референтной ролью золота является наиболее простым, уверен аналитик. Больше возникает вопросов по финансированию сделок по потребительским товарам. Однако и в этом случае могут быть разработаны варианты, когда операции осуществляются аналогичными экспортно-импортными организациями в РФ и КНР. Разница с расчётами в долларах будет лишь в том, что временным хранилищем средств сделки будет выступать золото, а продавец уже по своему желанию сможет выбирать форму окончательного расчёта в виде долларов США, казахских тенге, или любой иной валюте.

Опасения по поводу расчётов в национальных валютах чаще связаны с тем, что разница между запрошенной оплатой и фактической оплатой может оказаться слишком существенной, объясняет Андрей Кочетков. Поэтому в качестве валюты сделки выбирается одна из основных валют, которая, предположительно, обладает низкой волатильностью. В интересах самого Китая усилить роль юаня в качестве промежуточного средства платежа, но далеко не каждая страна или корпорация, согласна вести расчёты в китайской валюте.

Но такие расчёты можно вести в другой монетарной единице, которая обладает общим признанием ценности на протяжении долгих лет, говорит Андрей Кочетков. Такой единицей всегда было, есть и будет золото. Соответственно, поиск инструментов постоянного финансирования взаимной торговли стоит вести в сфере долгосрочных решений, а не заниматься попытками заменить условно плохой доллар на условно ещё более плохой доллар.

Дедоллоризация быстрой не будет

Сложностей с переходом российско-китайской торговли на национальные валюты немало, подтверждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Экономические отношения — не замкнутая система. И та, и другая страна вовлечены в международные торгово-финансовые расчёты с третьими странами. А в них главенствуют доллар и евро — удобный «всеобщий эквивалент». Твёрдые валюты нужны и Москве, и Пекину, чтобы покупать товары и услуги во внешнем контуре.

Кроме того, продолжает аналитик, объёмы экспорта и импорта двух стран между собой отличаются существенно. В 2021 году поставки из России в КНР составили 79,3 млрд долларов, а ввоз китайской продукции в нашу страну - 67,6 млрд (по данным таможенного управления Китая). Соответственно, просто менять товары «баш на баш» в какой-то из двух национальных валют затруднительно.

Если расчёты будут, например, в юанях, то поступления китайской валюты за экспорт из России окажутся частично излишними — их России не нужно столько для оплаты импорта из Поднебесной. Расчёты же в рублях будут недостаточны для Китая.

Помимо этого, обе валюты нестабильны, волатильны, что затрудняет оценивание в них стоимости товаров. Из-за сильных изменений курса могут быть потери у той или другой стороны. Банковские переводы в этих валютах дороже, нет универсальной технической системы межбанковских расчётов, они требуют и более дорогой страховки.

Есть и новые обстоятельства, препятствующие такому сотрудничеству, продолжает Марк Гойхман. Это прежде всего антироссийские санкции. И китайские банки, и торговые партнёры, и перевозчики, и само государство опасаются подпасть под вторичные санкции при работе с российскими контрагентами. А у Китая торговые отношения с США, ЕС занимают гораздо более существенное место, чем с Россией — и по объёму, и по доле в экономике. Ссориться с ними китайцам совершенно нецелесообразно.

Все эти обстоятельства серьезно осложняют процессы дедолларизации между двумя странами. И пока эффективных и быстрых способов противодействия такому негативу не видно. Впереди длительный путь поиска компромиссов, постепенного, небыстрого продвижения к налаживанию стабильной торговли в национальных валютах.