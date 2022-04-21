Рубль неожиданно атаковал доллар и разбил его наголову

Снижение курса рубля в начале торгового дня выглядело логичным. До сегодняшнего дня рубль рос четыре сессии подряд, и вчера неудачно тестировал отметку 75 руб. за доллар. Желание спекулянтов зафиксировать прибыль по рублю нарастало, тем более что сегодня с речью относительно ситуации между Россией и Украиной обещал выступить президент США Джо Байден.
Однако фиксация прибыли спекулянтами закончилась для них упущенной выгодой. Уже в конце первого часа торгов рубль стал укрепляться, а в полдень в паре с долларом ушел ниже важной отметки 75 руб. В течение прошлого года диапазон 75-75,8 руб. за доллар был мощным сдерживающим ослабление рубля диапазоном. Теперь, согласно правилам технического анализа, он стал препятствием для укрепления российской валюты. Но эта преграда была пройдена, причем сходу, что демонстрирует ее силу.
Никаких новых поводов для роста курса рубля не появилось, «россиянин» продолжает отыгрывать фундаментальную силу, заключающуюся в значительном превышении притока валюты над ее спросом в отсутствии покупок долларов и евро в рамках бюджетного правила.
Американский лидер также особо ничем не огорчил, всего лишь запретив связанным с Россией судам заходить в американские порты (теперь затраты США на покупку российской стали, титана и урана значительно возрастут), а также пообещав поддержку Украине. Никаких угроз новых болезненных санкций не было озвучено, а именно их и боялся рынок.
Теперь целью роста российской валюты является отметка 70 руб. за доллар. С большой вероятностью, в диапазоне 70-73 руб. произойдет торможение процесса роста. В прошлом году спекулянты начинали покупать доллар при уходе курса в район 73 руб. за доллар, а при приближении его к отметке 70 наращивали позиции против рубля.
Это было оправданно в условиях действия бюджетного правила, которое изымало так называемые «сверхдоходы» от превышения ценами на нефть порогового значения. Но сейчас на бюджетное правило объявлен мораторий, и «лишняя» валюта не будет скупаться за ничем не обеспеченные рубли. При этом в настоящее время рубль более чем на 40% обеспечен золотом в хранилищах Банка России.
Можно ожидать, что в ближайшие дни ЦБР начнет ослаблять свои меры в поддержку рубля — в частности, понизив ключевую ставку в следующую пятницу и, возможно, снизив норматив обязательной продажи валютной выручки.
Но это остановит рост курса рубля лишь на время — возможно, очень незначительное.