Рубль неожиданно атаковал доллар и разбил его наголову

Снижение курса рубля в начале торгового дня выглядело логичным. До сегодняшнего дня рубль рос четыре сессии подряд, и вчера неудачно тестировал отметку 75 руб. за доллар. Желание спекулянтов зафиксировать прибыль по рублю нарастало, тем более что сегодня с речью относительно ситуации между Россией и Украиной обещал выступить президент США Джо Байден.

Однако фиксация прибыли спекулянтами закончилась для них упущенной выгодой. Уже в конце первого часа торгов рубль стал укрепляться, а в полдень в паре с долларом ушел ниже важной отметки 75 руб. В течение прошлого года диапазон 75-75,8 руб. за доллар был мощным сдерживающим ослабление рубля диапазоном. Теперь, согласно правилам технического анализа, он стал препятствием для укрепления российской валюты. Но эта преграда была пройдена, причем сходу, что демонстрирует ее силу.