Рынок digital-маркетинга 2022. Конец или новое начало?

Об этом нам расскала основательница агентства интернет-маркетинга Digital G и внешний консультант лидеров рынка по digital маркетингу- Клименченко Мария.

Безусловно текущая ситуация это меняет привычный подход, но маркетинг нужен бизнесу даже в период кризиса. Чтобы понять, как будет развиваться ситуация на рынке интернет-маркетинга достаточно обратиться к статистике.

Future Market Insights провели исследование, согласно которому прогнозируется рост мирового рынка digital-маркетинга в среднем на 6,3% ежегодно, начиная с 2022 года. Такими темпами к 2031 году объем рынка составить около 63 млрд долларов. Доля России занимает почти 50% от рынка интернет-рекламы в Восточной и Центральной Европе. Таким образом, становится очевидно, что российский digital-маркетинг является ключевым игроком в мировой индустрии, а значит и ожидаемый рост коснется и интернет-маркетинга в России.

Наложенные ограничения со стороны крупных зарубежных площадок для продвижения в данном случае становятся не барьером, а наоборот драйвером роста для внутренних ресурсов с аналогичным функционалом. Об этом свидетельствуют

изменения, которые произошли на рынке интернет-маркетинга после санкций:

Спрос на Яндекс.Директ вырос на 24% с уходом GoogleAds. Во-первых, это видно по данным Wordstat, а во-вторых увеличилось количество запросов на поиск специалистов по настройке рекламы в Яндекс.

Вовлеченность пользователей ВК стала сопоставима с ER Instagram. И теперь когда активной аудитории в этой социальной сети стало больше, таргетированная реклама ВК начала приносить результаты аналогичные тем, что были в Facebook и Instagram. А учитывая более широкий функционал рекламных возможностей в ВК и более интуитивно понятный интерфейс личного кабинета ВК, эти показатели в ближайшем будущем будут только расти.

Медийные кампании в Facebook и Youtube заменил MyTarget. С помощью этой рекламной сети можно транслировать видеорекламу более чем на 2000 сайтах.

В Instagram Stories выросла кликабельность ссылок примерно на 150%. Это говорит о том, что реклама у блогеров и инфлюенсеров стала еще более актуальна, ввиду отсутствия таргета.

Телеграм-каналы выросли в охвате на 50% и переманили читающую аудиторию с FaceBook.

Появилось большое количество новых социальных сетей, рассчитанных на пользователей из России. Еще до блокировки Instagram в сети появилась информация об отечественной замене - соцсети Росграм. Также появился ироничный Грустнограм и замена Tik-Tok - Nutson. Стали набирать популярность появившиеся еще раньше Yappy и Яrus. Некоторые из этих площадок в целях привлечения пользователей, дают большие возможности для органического продвижения внутри платформы.

Становится понятно, что digital - довольно гибкая среда, которая моментально адаптируется под внешние обстоятельства. Это было видно еще в 2020 году, когда кризис, спровоцированный началом пандемии подтолкнул бизнес к большему присутствию онлайн. Тогда многие тоже впервые осваивали некоторые социальные сети, например тот же Tik-Tok, учились продавать через Instagram и следовать за своей аудиторией.

Основной аргумент в пользу того, что интернет-маркетинг в России будет жить заключается в том, что сутью маркетинга является взаимодействие с аудиторией, а различные площадки - это лишь инструменты взаимодействия. Так как аудитория никуда не делась, просто произошло перераспределение спроса и digital-маркетинг теперь перейдет на другие инструменты. Будет больше посевов у блогеров, снова возрастет спрос на SEO, а ВК возможно станет главной площадкой для бизнеса в сети.

Digital G