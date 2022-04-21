Саудовский кронпринц устроил разнос советнику Байдена по безопасности

Первая встреча может многое сказать о том, как будут развиваться отношения в дальнейшем. Наследный принц Саудовской Аравии (КСА) Мухаммед бен Сальман (МБС) принял советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в сентябре прошлого года в своем дворце в Эр-Рияде в шортах и рубашке поло. Очевидно, 36-летний кронпринц надеялся, что непринужденная обстановка и домашняя одежда при первой встрече поможет задать доброжелательный тон будущим отношениям с Салливаном, но вышло все иначе. Не отличающийся особой выдержкой наследник аравийского трона вспылил после того, как американский гость затронул щекотливую для него тему – убийство оппозиционного аравийского журналиста Джамала Хашоги в 2018 году. Знакомство закончилось форменным разносом, который МБС устроил Салливану, пишет Wall Street Journal (WSJ).

Кронпринц на очень повышенных, мягко говоря, тонах заявил гостю из-за океана, что больше не хочет говорить о Хашоги. Он также добавил, что США могут теперь забыть о своей просьбе увеличить добычу нефти. Миссия Джейка Салливана закончилась провалом, Эр-Рияд отказался помогать президенту Байдену останавливать рост цен на бензин в Соединенных Штатах.

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Еще никогда отношения США с их лучшим союзником на Ближнем Востоке не были такими плохими, как сейчас. Особенно если учесть, что при Дональде Трампе Эр-Рияд с Вашингтоном дружил. Все изменилось с приходом в Белый дом Джо Байдена, который еще во время своей избирательной кампании в 2019 году назвал Саудовскую Аравию изгоем и обвинил королевство в нарушении прав человека. Будущий американский президент имел в виду убийство Джамала Хашоги, в организации которого обвиняли Мухаммеда бен Сальмана.

Политические разногласия достигли апогея в конце февраля текущего года. Белый дом вновь попросил Эр-Рияд увеличить добычу нефти. Джо Байден преследовал две цели: во-первых, он хотел снизить таким путем цену нефти и бензина на американских автозаправках, а во-вторых, он хотел сократить доходы России. КСА наотрез отказалось наращивать добычу нефти и тем самым показало, что в нынешнем конфликте между США и Россией занимает скорее сторону Москвы, чем своего многолетнего союзника Вашингтона.

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Возможно, в Вашингтоне не учли, что самым крупным арабским королевством в мире фактически управляет кронпринц Мухаммед, а не дряхлый и больной король Сальман. Следовательно, для того, чтобы поддерживать с Аравией хорошие отношения, следует поддерживать хорошие отношения с наследным принцем. Тем не менее, президент Байден, руководящий Америкой уже более года, еще ни разу не общался с кронпринцем. Мало того, прошлым летом он еще и заявил американцам, что им следует благодарить за высокие цены на автозаправках Саудовскую Аравию, которая добывает недостаточно много нефти.

Правда, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Адрианна Ватсон заявила, что президент Байден будет и впредь укреплять обороноспособность Саудовской Аравии. Она рассказала о дипломатических успехах в отношениях между странами и напомнила, что государства Персидского залива, включая КСА, формально осудили спецоперацию российских войск на Украине. Еще миссис Ватсон опровергла, что Джейк Салливан якобы обсуждал добычу нефти при встрече с МБС в сентябре 2021 года и что та встреча закончилась скандалом и криками кронпринца.

В посольстве КСА в Вашингтоне после публикации статьи в Wall Street Journal (WSJ) о том, как познакомились Мухаммед бен Сальман и Джейк Салливан, тоже заявили, что отношения между США и КСА, которым уже, кстати, 77 лет, сейчас находятся на высоком уровне. В посольстве также утверждали, что встреча в Эр-Рияде полгода назад прошла в сердечной и уважительной атмосфере.

В США справедливо опасаются, что Саудовская Аравия может если не пойти на союз с Китаем и Россией, то хотя бы сохранять нейтралитет в вопросах, имеющих большое значение для национальных интересов Америки. Например, по обстановке на Украине, пишет WSJ со ссылкой на неназванные аравийские чиновники.

Отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом в 1945 году создавались президентом Рузвельтом и королем Абдулазизом на основе предпосылки, что США будут защищать КСА от врагов, а королевство будет взамен обеспечивать американцев и глобальные рынки нефтью в требуемых объемах и по приемлемым ценам. Однако сейчас экономическая основа этих отношений значительно изменилась. Саудиты сейчас продают США не так уж и много нефти, но при этом они продают ее очень много Китаю. В результате смены покупателя существенно изменились торговые и политические интересы арабского королевства.

Американские официальные лица, включая, конечно, Бретта Макгарка, который отвечает в Белом доме за Ближний Восток и Северную Африку, много раз ездили в Саудовскую Аравию, чтобы наладить отношения и успокоить опасения Эр-Рияда относительно угроз со стороны Ирана и хуситов. Однако с приходом в Белый дом Джо Байдена, который отказывается идти на компромиссы, и без того скромные успехи американских дипломатов и вовсе прекратились.

Сейчас Белый дом больше не просит Эр-Рияд качать больше нефти. Сейчас американцы просят только, чтобы КСА не делало ничего такого, что бы могло помешать усилиям Запада на Украине.

Саудиты не скрывают своего недовольства политикой Вашингтона. Летом 2021 года они отправили на переговоры в Вашингтон делегацию не самого высокого уровня, а осенью отменили намеченный визит в Эр-Рияд министра обороны США Ллойда Остина. Был отменен и запланированный на март 2022 г. визит госсекретаря Энтони Блинкена.

Многие сотрудники Белого дома во главе с Макгарком настаивают на примирении с Эр-Риядом и приводят в качестве причины то обстоятельство, что без КСА Америке будет трудно защищать свои интересы на Ближнем Востоке. Однако примирение будет нелегким, потому что даже с учетом того, что отношение президента Байдена к Эр-Рияду, возможно, и изменилось, этого нельзя сказать о Конгрессе. Причем, негативно относятся к Саудовской Аравии законодатели обеих партий. Масла в огонь недовольства конгрессменов Эр-Риядом добавляет и нескрываемое нежелание МБС разрывать взаимовыгодное сотрудничество с Москвой по нефти в рамках ОПЕК+, подтвержденное его недавним телефонным разговором с президентом Путиным. Между тем, долгожданный разговор по телефону между Джо Байденом, королем Сальманом и принцем Мухаммедом, который так долго согласовывали дипломаты и который должен был состояться 9 февраля, был отменен. Причем, как открыто подчеркнули аравийские дипломаты, по той причине, что в разговоре не сможет участвовать кронпринц.

13 апреля 30 демократов во главе с главами Комитетов Палаты представителей по международным делам и делам разведки потребовали от Белого дома ужесточения позиции по отношению к Саудовской Аравии. Конгрессменов особенно возмущает позиция Эр-Рияда по конфликту на Украине и отказ увеличить добычу нефти.

МБС не нравится, как к нему относятся в Белом доме. Похоже, он еще не простил администрации того, что она обнародовала в прошлом году доклад ЦРУ, в котором говорилось о его вероятной роли в организации убийства Хашоги в аравийском консульстве в Стамбуле.

Не нравится в Эр-Рияде и отношение нынешней белодомовской администрации к войне в Йемене, которую вот уже 8 лет ведет Саудовская Аравия со своими союзниками, с одной стороны, и поддерживаемые иранцами хуситы, с другой.

Крайне негативно отнеслись в Эр-Рияде и к прошлогоднему выводу американских войск из Афганистана, а также позиции президента Байдена по подписанию новой сделки по иранской ядерной программе. В КСА все больше сомневаются в намерениях Вашингтона по-прежнему уделять большое внимание Ближнему Востоку. Особенно аравийцев тревожит военная составляющая их союза с Америкой.

МБС беспокоят и вопросы наследования им престола. Если раньше для того, чтобы убедиться в том, что Вашингтон поддерживает его притязания на престол, ему было достаточно простого телефонного звонка из Белого дома, то сейчас его, похоже, не устроит даже государственный визит на самом высоком уровне.

Конечно, были сложные моменты в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом и раньше. Например, в 1973 году, когда арабы во главе с Саудовской Аравией ввели эмбарго на поставки нефти в ответ на поддержку США Израиля в его войне против арабских государств. То эмбарго, кстати, спровоцировало в Америке сильнейшую за 40 лет рецессию. Но все же даже полвека назад отношения были лучше, чем сейчас. В том числе и потому что серьезные разногласия сейчас существуют на самом высоком уровне.

За две недели до знакомства кронпринца с Джейком Салливаном, на которое он пришел в шортах и которое закончилось скандалом, МБС встретился с отцом и советниками, чтобы обсудить отношения с США. Обсуждались разные варианты, в том числе и предложение уступить давлению американцев и, например, выпустить из тюрем часть политзаключенных. Однако кронпринц настоял на жестком ответе. Вместо того, чтобы налаживать отношения с Вашингтоном, Эр-Рияд, похоже, сделал ставку на союз с Россией и Китаем. Затем последовала отмена визита Остина. МБС еще больше усилил эффект, встретившись в день, на который была намечена встреча с американским министром обороны, с высокопоставленным российским политиком, который находится под американскими санкциями.