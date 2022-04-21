Shell выходит из «Сахалина-2» со слезами на глазах

Конгломерат из трех китайских государственных нефтегазовых гигантов заинтересован в приобретении 27,5% акций совместного предприятия, находящихся в собственности британско-нидерландской компании Shell. Как сообщает агентство Bloomberg, консультации между сторонами пока находятся на начальной стадии.

Напомним, что контрольный пакет данного проекта находится у «Газпрома», а другими его акционерами, помимо Shell, являются японские Mitsui и Mitsubishi. Оператор проекта — Sakhalin Energy.

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Выбор между плохим и очень плохим

О намерениях выйти из СПГ-проекта «Сахалин-2», как и из других совместных проектов в РФ, Shell заявила после начала спецоперации на Украине и санкционнного давления на Россию странами Запада. При этом такой политический демарш неминуемо должен был обернуться для нее потерями в несколько млрд долларов. Стремясь минимизировать убытки, компания экстренно начала поиски покупателей.

В тоже время китайские нефтегазовые госкомпании после возникновения данной коллизии делали вид, что не спешат проявлять интерес к высвобождающимся активам, как бы опасаясь санкций,а на самом деле, похоже, просто дожидаясь, когда британско-нидерландские нефтегазовики, на которых, давят политические власти и общественное мнение ЕС и США, требуя максимально оперативного разрыва всех связей с Россией, окажутся в максимально неудобном положении.

Фактически, Shell выбирала между плохим и очень плохим вариантами выхода, что соответствующем образом сказывается на поступившем от «китайских товарищей» предложении. Подконтрольными правительству китайскими компаниями, прежде всего, движет экономическая выгода, констатировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета Юрий Юшков.

«Китайцы явно будут покупать долю за “три копейки”. Shell же заявили, что они уходят, назад не сдашь уже. А на каких условиях уходить? Кто сможет хоть что-то в России купить вообще? Во-первых, сложность заключается в том, что необходимо разрешение российских властей на заключение сделки. Соответственно, нужны хорошие отношения с ними. Во-вторых, кто сейчас будет покупать российские активы? Мало компаний, кто изъявляет подобное желание. То есть скорее всего такими покупателями могут выступить либо компании из Китая, либо из Индии. У них есть и возможности, и они способны противостоять давлению со стороны Запада», — заявил «Эксперту» Игорь Юшков.

«Китай просто пытается воспользоваться ситуацией. Помимо всего вышеперечисленного, у китайских компаний еще есть дополнительная экономическая мотивация. Проект очень прибыльный и эффективный. Акционеры, действительно, зарабатывают очень много. Та же Shell получала существенную долю всей своей выручки за последние годы именно от этого проекта. “Сахалин-2” энергоэффективен из-за низкой температуры среды, окружающей завод по производству СПГ. Плюс там очень короткое транспортное плечо до основных рынков сбыта — в течение одного дня СПГ может быть доставлен в японский порт. Поэтому Shell уходит буквально со слезами на глазах, а китайцы ждут момент, чтобы купить выгодный и хороший актив за бесценок», — подчеркнул Игорь Юшков.

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Китаю нужно больше газа

Согласен с ним и заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов. «То, что долей Shell заинтересуются наши китайские партнеры — было неизбежно. Подобного рода проекты “на дороге не валяются”. То, что крупное предприятие из него просто берет и выходит — это просто потрясающая глупость. Здесь и добыча, и переработка, и экспорт — “Сахалин-2” объединяет практически всю цепочку формирования стоимости. Кроме того, там используются технологии Shell. Даже были планы, от которых, кстати, не отказались, по увеличению доли производства в 1,5 раза — до 15 млн тонн. Нужно быть немножечко неадекватными, чтобы при обычных условиях от таких проектов отказываться. А раз Shell в этом плане проявляет определенный талант, то конкуренты, расположившееся неподалеку от Сахалина, не могли не воспользоваться ситуацией», — отметил Александр Фролов.

«Тут мы можем ждать раздувания истерии: мол, Китай захватывает Россию. То есть, когда у нас кто-то из западных компаний покупает — получается, это нормально. Я разочарую, Китай — это ничуть не менее интересный партнер и с точки зрения технологий, и с точки зрения потенциального рынка. При этом, как показывает практика — более надежный партнер. Так что нам участие китайских компаний очень даже интересно. Кстати, если Shell договориться с китайцами, то, я думаю, что с проекта в Китай будет поступать чуть больше производимого газа», — предположил Александр Фролов.

«Помимо прочего, Китай готов сам для себя покупать СПГ с проекта. Таким образом, эта страна будет иметь возможность влиять на приобретение газа. Но у Sakhalin Energy есть контракты с Японией и Южной Кореей, поэтому большая часть газа уходит именно в эти страны. Все остатки скупает Китай и другие азиатские государства. Теперь, возможно, Пекин будет настаивать, что все, кроме поставок по долгосрочным контрактам, должно уходить ему. Возможно, он и сам подпишет долгосрочный контракт, гарантировав, таким образом, поставки. А после завершения законтрактованных поставок японцам и корейцам. будет претендовать на весь объем», — добавил Игорь Юшков.

Shell грозит китайцам Индией

В Shell, понимая, насколько потенциальный покупатель заинтересован в сделке, отчаянно пытаются торговаться и делать хорошую мину при плохой игре. Источники утверждают, что консультации о возможности продажи ведутся как с Sinopec, CNOOC и CNPC вместе, так с каждой корпорацией в отдельности. Естественно при этом происходит, фигурально выражаясь, жонглирование условиями продажи. Кроме того, в британско-нидерландской компании анонимно озвучили тезис, что открыты для переговоров и с покупателями за пределами Китая. Еще одной страной, вероятность появления которой на сцене в данном контексте весьма высока, является Индия.

«Я более, чем уверен — есть и другие компании Азии и Тихоокеанского региона, которые бы заинтересовались в данном проекте. Будем честны, это феноменально успешный коммерчески проект. Кроме того, если Shell договориться с китайцами, я думаю, что с проекта в Китай будет поступать больше производимого газа. Как и со всеми прочими проектами, из которых западные компании уходят, я бы предполагал интерес со стороны Индии также», — признал Александр Фролов.

«Для Китая эта сделка важна стратегически. Поставки с севера для него более безопасны, чем с юга. Все, что идет с юга, идет в Китай через Малаккский пролив, где американцы и их союзники постоянно проводят учения под видом борьбы с пиратством. А Китай понимает, что чем больше он развивается, тем большую угрозу для США представляет. Поэтому Китай сейчас и заходит в наши арктические проекты и в “Сахалин-2”. У Индии же нет такой политической мотивации. Да и Сахалин далековато от Индостана. Поэтому для себя продукцию оттуда они вряд ли рассматривают, но могут смотреть на это как на выгодную инвестицию. Но если Китай будет слишком давить, то индусы могут подсуетиться и выиграть в переговорах», — считает Игорь Юшков.

Стоит отметить, что в свое время Индия в похожем стиле опередила КНР в рамках проекта разработки «Роснефтью» Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения. Были ли сделаны из той ситуации выводы, покажет ход переговоров китайского триумвирата с Shell.

