СМИ сообщают о желании Вучича подписать новый газовый договор с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил о желании подписать с Россией соглашение по поставке газа на новых условиях, так как у Белграда сейчас нет других альтернативы российскому «голубом топливу».

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Financial Times, Вучич напомнил, что долгосрочное соглашение о поставках заканчивается в следующем месяце. При этом в материале издания отмечается, что по словам президента Сербии, Белград попытается в ближайшее время подписать новые условия.

Напомним, нынешний договор сербского «Србиягаза» с российским «Газпромом» на поставки 6 млн кубов «голубого топлива» в сутки по 270 долл. за 1 тыс. кубов истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.

Ранее «Эксперт» сообщал, что министр по делам экологической трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что страна может стать независимой от поставок российского газа уже через полтора года.

По его словам, Италия по сравнению со всеми другими государствами Европы имеет преимущество в том, что у страны есть пять газопроводов.

