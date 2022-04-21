Структура «Росатома» вложит более 150 млрд рублей в энергоснабжение Баимского ГОК

Входящая в госкорпорацию «Росатом» компания «Чукотатомэнерго» собирается инвестировать свыше 150 млрд рублей в создание объектов по энергоснабжению Баимского ГОК.

«"Чукотатомэнерго" планирует в течение 10 лет инвестировать более 150 млрд рублей в проект по энергоснабжению создаваемого на территории опережающего развития "Чукотка" Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) с помощью модернизированных плавучих энергоблоков, также будет создано около 650 новых рабочих мест», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы дирекции Северного морского пути госкорпорации.

Баимское месторождение открыли еще в 1972-м, однако реализация проекта стала возможна только с появлением необходимых технологий и инвесторов. В настоящий момент Баимской медно-порфировой площадью владеет KAZ Minerals, один из крупнейших производителей меди в Казахстане.

Планируется, что Баимский ГОК будет запущен до конца 2027 года, мощность переработки руды должна составить 70 млн тонн в год. Предполагаемый капитальный бюджет строительства — около 8 млрд долларов.

Общий ресурсный потенциал Баимской площади составляет 23 миллиона тонн меди и две тысячи тонн золота. На ней расположены 12 месторождений.

В сентябре прошлого года ФГУП «Атомфлот» (предприятие «Росатома») и ООО «ГДК Баимская» заключили соглашение о поставке электроэнергии для обеспечения работы Баимского ГОК. В сентябре также сообщалось, что «Росатом» может предоставить для ледовой проводки грузов с Баимского проекта «персональный» атомный ледокол «Чукотка».

АО «Чукотатомэнерго» находится в городе Певеке, предприятие является стопроцентной «дочкой» «Росатома». Компания занимается предоставлением услуг в разных областях добычи полезных ископаемых, строительством кораблей, судов и плавучих конструкций; ремонтом и техобслуживанием судов и лодок. Кроме того, в списке уставной деятельности компании числятся производство электроэнергии атомными электростанциями; сбор опасных и неопасных отходов и их утилизация, а также деятельность ледокольного флота. В общей сложности предприятие занимается 45 видами деятельности.

В городе Певек сейчас функционирует плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов», оснащенный двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые вместе могут выдавать в береговые сети 70 МВт электроэнергии и до 50 Гкал/ч тепловой энергии для нагрева воды. ПЭБ способна обеспечивать электроэнергией населенный пункт с населением 100 тыс. человек.

Отмечается, что «Чукотатомэнерго» присвоен статус резидента АЗРФ с предоставлением широкого набора налоговых льгот и административных преференций. Соответствующее соглашение было подписано с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

Ранее «Эксперт» сообщал, что компания «Росатом Центральная Азия» планирует построить в Киргизии несколько малых ГЭС. Также предприятие выступит основным поставщиком оборудования для ГЭС «Лейлек». Мощность объекта составит 5,9 мегаватт, годовая выработка — 26,3 миллиона киловатт-часов. Предполагается, что ГЭС покроет свыше 3,5% потребности Баткенской области в электроэнергии. Строительство ГЭС «Лейлек» стартовало в марте 2022-го и должно завершиться в марте 2023-го.