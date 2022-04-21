Свобода. Возможности. Равенство

Можно сколько угодно наблюдать за тем, как из страны уезжают специалисты, но рано или поздно придется начинать создавать условия для привлечения мигрантов самого разного уровня в страну. Только широкомасштабная либерализация фискальной политики, поддержка и субсидирование будут драйверами вывода экономики из пике.

Либерализация и господдержка могут задействовать главный внутренний ресурс страны – экономическую и предпринимательскую активность населения. Этап масштабного экономического госрегулирования должен смениться ещё более масштабным этапом экономического дерегулирования и либерализации. Других вариантов выхода из сложившейся ситуации просто нет.

При опоре на предпринимательскую активность необходимо сделать упор на её главный ресурс – активное трудовое население. Однако, поскольку демографическое положение не позволяет в краткосрочной и среднесрочной перспективе рассчитывать даже на сохранение численности за счет естественного движения (многолетняя естественная убыль), единственным ресурсом для её возмещения является миграция.

Либерализация и гуманизация миграционного законодательства необходимы для задействования этого ресурса. В текущей ситуации только постоянные мигранты могут заместить убывающее население.

Однако новой волне мигрантов нужны стимулы и условия нормального существования. Им надо предоставить равноправные условия для трудоустройства и социального обеспечения семей (здравоохранение и образование) через муниципалитеты (вместо завесы контроля с помощью регистрации, которая в абсолютном большинстве случаев является фиктивной и служит инструментом поборов).

Да, условия для интеграции должны быть строгими, ряд серьёзных правонарушений (не таких, как переход в неположенном месте, как сейчас) должен быть основанием для отказа в последующей подаче на ВНЖ и гражданство, но добропорядочный и трудящийся мигрант, доказавший свою стабильность на протяжении определённого периода должен иметь полное право интегрироваться в гражданское общество принимающей страны.

Поскольку интеграция – процесс индивидуальный, инструмент, который может её регулировать тоже должен быт персонифицирован. Для законодательного закрепления процесса интеграции и его механизмов могут быть введены индивидуальные интеграционные контракты, документ регулирующий права и обязанности соискателя интеграции и принимающей стороны, т.к. интеграция возможна только при взаимном встречном движении. Этот документ должен чётко определять путь интеграции, который необходимо пройти мигранту для получения внж и последующего гражданства (постоянное официальное трудоустройство, налоги, отсутствие серьёзных правонарушений). Другой стороной интеграционного контракта от лица государства должны выступать представители муниципалитета, т.к. интеграция происходит непосредственно на местах, контроль за ней должен быть максимально локализован. Это же обеспечит гуманизацию интеграции и её условий (вместо привычного ограничительного и силового контроля), а также зафиксирует персональную ответственность с обеих сторон.

Но для реализации новой миграционной политики одних законодательных мер недостаточно. Необходима масштабная информационная и просветительская кампания при всесторонней поддержке государства в общефедеральном масштабе. Принимающая сторона в лице граждан и гражданского общества должны осознавать важность поворота миграционного ресурса в интеграционное очеловеченное русло в целях восстановления и развития экономики страны, которые без выполнения национальной цели сохранения и роста численности населения невозможны.