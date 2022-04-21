Сюжет дня: акции девелоперов стремятся к пикам

Трейдеры скупали акции строительных компаний по итогам торгов на Мосбирже в четверг, 21 апреля. Сильнее всего выросли котировки группы «Самолет» (+25,13% до 2793 руб. за штуку), также подорожали бумаги компании «ПИК» (+2,74% до 554,8 рублей за штуку) и «ЛСР» (+3,65% до 483 руб. за штуку).

Акции отыгрывали новость текущий недели о том, что российские банки могут предоставить заем по программам семейной и льготной ипотеки на сумму до 2 трлн рублей. Это может повысить интерес к покупке недвижимости и увеличить доходы застройщиков.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -2,56% до 2271,05 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,11% до 961,46 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:21 мск составила 107,94 долларов за баррель (+1,07%). Российская валюта укреплялась – 79,37 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.