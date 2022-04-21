Шойгу: Мариуполь полностью взят под контроль ВС РФ

Вооруженные силы Российской Федерации и силы Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили город Мариуполь. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину в четверг, 21 апреля.



«Мариуполь освобожден вооруженными силами Российской Федерации и силами Донецкой Народной Республики», - сказал Шойгу.

По его словам, остатки националистических формирований укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь».

«Сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народного ополчения Донецкой Народной Республики, а территория завода "Азовсталь" с остатками националистов и иностранных наемников надежно блокирована», - подчеркнул министр.

Шойгу отметил, что в течение последних двух дней российская сторона объявила режим тишины с 14 до 16 часов, все боевые действия прекращены и открыты гуманитарные коридоры для мирных жителей, которые могут находиться на территории завода «Азовсталь».

По его словам, на момент окружения Мариуполя численность группировки ВСУ, иностранных наемников составляла около 8100 человек.

Шойгу заявил, что российским войскам нужно три-четыре дня, чтобы завершить все работы по «Азовстали».