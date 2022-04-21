В Италии предложили компромиссное решение для завершения конфликта на Украине

Итальянский сенатор от «Движения 5 звёзд» (Д5З) Джанлука Феррара предложил принять компромиссное решение по статусу Донбасса для завершения конфликта на Украине. По его мнению, такое решение должно быть принято через волеизъявление под эгидой ОБСЕ.

«Я уже долго говорю о том, что необходимо найти компромисс, потому что война не несёт добра ни одной стороне, – цитирует политика РИА Новости. – Естественно, я твердо осуждаю происходящее. Но думаю, что на Западе нужно не только говорить о войне и о вооружениях, но и о перемирии, мире и дипломатии, как это делает папа Римский».

Феррара при этом подчеркнул, что «в данный момент приоритет должен быть отдан дипломатии», так как сейчас складывается впечатление, что конфликт «может усугубиться в апокалиптическом ключе», однако «это делается путём демократии, а не с помощью танков.

По его мнению, из этой ситуации можно выйти через выборную процедуру, в которой может принять участие ОБСЕ для проверки её легитимности, предоставив этим регионам автономный статус.

Представитель «Движения» (Д5З) при этом подчеркнул, что считает Донбасс территорией Украины, но сейчас, как убеждён он, пришло время остановиться и поразмышлять, чтобы вложить чуть больше в переговорный план.

«Необходимо восстановить переговоры, потому что продолжение конфликта с более тяжёлым вооружением повлечёт за собой ответ с более тяжёлым вооружением со стороны президента РФ Владимира Путина, что может закончиться ядерным конфликтом», – резюмировал сенатор, добавив, что если конфликт на Украине не завершить, всё это неминуемо закончится третьей мировой войной.

