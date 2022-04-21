Пресс-секретарь прокомментировал решение Владимира Путина об отказе от штурма «Азовстали»

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов прокомментировал решение главы государства Владимира Путина об отмене штурма металлургического комбината «Азовсталь».

По словам представителя Кремля, это не означает изменения плана проведения специальной военной операции на Украине, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что Мариуполь, который стал местом сосредоточения националистических формирований, освобождён.

«Сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил о том, что есть возможность приступить к налаживанию мирной жизни, возвращению населения. Что же касается «Азовстали», то это отдельный объект, где полностью заблокирована оставшаяся группа украинских националистов», – резюмировал Песков.

Владимир Путин во время встречи в четверг с министром обороны Сергеем Шойгу приказал не штурмовать территорию промышленной зоны «Азовсталь», поскольку это могло бы привести к ненужным жертвам среди российских военнослужащих.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», — сказал президент. — «Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», объяснил президент.

«Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела, — приказал он.

«Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами», — подчеркнул Путин.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Вооруженные силы РФ и силы Донецкой народной Республики (ДНР) освободили город Мариуполь.

«Мариуполь освобожден вооруженными силами Российской Федерации и силами ДНР», – сказал глава Минобороны в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, остатки националистических формирований укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь».

«Сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народного ополчения ДНР, а территория завода "Азовсталь" с остатками националистов и иностранных наемников надежно блокирована», – подчеркнул министр.