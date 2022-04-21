В МИД РФ рассказали, когда завершится спецоперация России на Украине

Российская военная спецоперация закончится, когда будут устранены угрозы из-за освоения Украины НАТО, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента по делам СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Специальная военная операция будет завершена, когда будут выполнены ее задачи. К ним относятся защита гражданского населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз для России, исходящих с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», - сказал дипломат.

Он уточнил, что в настоящее время спецоперация проходит по намеченному плану и «все ее цели будут достигнуты».

24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины. Как заявили в Министерстве обороны РФ, российские военные не наносят ударов по городам, а лишь выводят из строя военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

